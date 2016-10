Wandlitz (fw). Der Mittwoch stand in Wandlitz ganz im Zeichen von Neuanfängen. Konkret ging es dabei um zwei Projekte: die Basdörfer Gärten und der Kreisverkehr zwischen Wensickendorf und Wandlitz. Während der „Startschuss“ für das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Polizeischulgelände erst gegeben wurde, konnte der Kreisverkehr nach rund fünfmonatiger Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden. Dort, wo sich die Wensickendorfer Straße (B 273), die Zühlsdorfer Chaussee und die Oranienburger Straße kreuzen, herrscht durch den Kreisverkehr mehr Übersicht und ein besserer Verkehrsfl uss. Zur Freigabe war auch Infrastruktur-Staatssekretärin Ines Jesse anwesend. „Der Kreisverkehr ist ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes der Bundes- und Kreisstraße. Der umlaufende Rad- und Gehweg erhöht die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden. Das ist von Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Gäste in dieser Region“, so Jesse. Seit Mitte der 1990er Jahren hätten sich Kreisverkehre bewährt. Derzeit gebe es 221 Kreisel an Brandenburgs Bundes- und Landstraßen. Der Wandlitzer Kreisverkehr ist Nummer 222 und hat insgesamt 1,1 Millionen Euro gekostet. 687.000 Euro kamen vom Bund, 363.000 Euro vom Landkreis Barnim und 31.000 Euro von der Gemeinde Wandlitz. Das Land Brandenburg steuerte 200.000 Euro Planungskosten bei. Bei der Gelegenheit kündigte die Staatssekretärin für 2018 den Bau des Radwegs zwischen Wandlitz und Wensickendorf an. Das größte und fi nanziell wichtigere Vorhaben für die Gemeinde sind jedoch die so genannten Basdorfer Gärten, denn die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei 15,8 Millionen Euro. Auf dem früheren Polizeischulgelände entstehen 104 Wohnungen, 78 davon sind mietpreisgebunden, 74 werden barrierefrei erreichbar sein. Die neuen Wohnungen in den Basdorfer Gärten haben eine Gesamtwohnfl äche von mehr als 8.100 Quadratmetern. Nach Fertigstellung stehen Wohnungen mit zwei, drei und vier Zimmern mit Balkons oder Terrassen zur Verfügung. Pro Gebäude werden drei Aufzüge eingebaut, wodurch 66 Wohneinheiten barrierefrei zugänglich werden. Acht Erdgeschosswohnungen in den übrigen Aufgängen sind ebenfalls barrierefrei erreichbar. Am Mittwoch wurde der offi - zielle Startschuss für das Bauvorhaben gegeben. Das Land Brandenburg überreichte im Zuge dessen einen Darlehensvertrag über eine zinlose Summe von 9,2 Millionen Euro. Der Kredit hat eine Laufzeit von 20 Jahren und wird gemäß der neuen Mietwohnungsbauförderrichtlinie des Landes Brandenburg fi nanziert. Die restlichen 6,6 Millionen kommen aus gemeindlichen Eigenmitteln. Um den Auftakt für diese Maßnahme zu begehen, war die Staatssekretärin in den Barnim gekommen. Sie lobte das große Engagement der Gemeinde, dem es zu verdanken sei, dass aus den ehemaligen Kasernen attraktive Wohnungen zu bezahlbaren Mieten entstehen.„Das Projekt trägt dazu bei, den angespannten Wohnungsmarkt im nördlichen Berliner Umland zu entlasten“, sagte Jesse. Auch in Wandlitz selbst ist der Wohnraum knapp und stark nachgefragt. Insbesondere viele ältere Menschen, junge Menschen am Anfang ihrer berufl ichen Laufbahn, Alleinstehende oder auch Familien mit geringem Einkommen fi nden auf dem privaten Wohnungsmarkt oftmals keine passenden Angebote, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Um das zu ändern, entschieden sich die Gemeindevertreter im Mai 2015 für das Bauvorhaben. Im Juli dieses Jahres, also etwa 14 Monate später, wurde dann die Entwurfsplanung beschlossen und ein Potsdamer Planungsbüro bekam nach einer EU-weiten Ausschreibung den Zuschlag. Der Umbau des ersten Hauses wird voraussichtlich im Sommer 2017 beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Übergabe der ersten 52 Wohnungen im Jahr 2018 erfolgen.