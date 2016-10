Bernau (fw). Einen Beitrag zur Integration soll eine Ausstellung über die Deutsche Wiedervereinigung leisten, die am Dienstag im Bernauer Übergangswohnheim in der Lanker Straße eröffnet wurde. Unter dem Titel „25 Jahre Deutsche Einheit“ soll sie den Flüchtlingen diesen Teil der Geschichte näherbringen. Auf einer Reihe von Plakaten sind neben Bildern auch arabische und deutsche Texte zu lesen, die einen Einblick in die Ereignisse geben, die sich zwischen November 1989 und Oktober 1990 innerdeutsch abgespielt haben. Im Aufenthaltsraum des Wohnheims haben die dort lebenden Menschen etwa eine Woche lange die Chance, sich über diese historischen Aspekte zu informieren. Diana Sandler vom Migrationsund Integrationsrat Land Brandenburg - MIR e.V. sagte, dass die Ausstellung einen wichtigen Teil zum Dialog zwischen Gefl üchteten und Einheimischen beisteuert. „Hier zu leben, zu essen und zu arbeiten, reicht nicht“, sagte sie in ihrer Ansprache. Vielmehr sei Integration ein Gefühl. Man sollte sich einer Gesellschaft zugehörig fühlen und sich dabei wohl fühlen. „Ein Mensch ist nichts ohne seine Geschichte und seine Kultur“, ergänzte Sandler. Mit der Ausstellung würde die deutsche Gesellschaft ein Stück weit ihre Türen öffnen. Der Beirat für Migration und Integration hat die Ausstellung in Kooperation mit dem Landkreis Barnim an den Standort in Bernau-Waldfrieden geholt. Sein Vorsitzender Péter Vida erklärte vor der Eröffnung die geschichtliche Bedeutung der Wendezeit für Deutschland. Der Tag der Deutschen Einheit, der nur einen Tag vor der Ausstellungseröffnung gefeiert wurde, werde von vielen Menschen in Deutschland begangen, sagte er. „Denn die Teilung Deutschlands hat zu viel Leid auf beiden Seiten geführt“, so Vida. Er stellte auch eine Verbindung zu den Flüchtlingen her, denn auch damals hätte es viele Menschen gegeben, die gefl ohen sind. „Natürlich ist das kein Vergleich zu Ihrer Flucht“, sagte er zu den rund 40 Anwesenden, die meist aus Kriegsgebieten nach Deutschland gekommen sind. Kulturelle Veranstaltungen wie diese seien wichtig, um Kulturen verschiedener Länder zusammen zu führen.