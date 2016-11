Bernau (sg). Die Grundschule Schönow darf sich seit Mittwoch über eine neue Turnhalle freuen. Damit beendet die Stadt Bernau den dritten Bauabschnitt an der Schule und bietet nicht nur den Schülern sondern auch den Bürgern eine rundum voll ausgestattete Turnhalle. Zur Einweihung begrüßten Schulleitung, Lehrer und Schüler den Bernauer Bürgermeister André Stahl und Barnims Landrat Bodo Ihrke, die den Kindern eine Torte übergaben und so die Turnhalle offi ziell eröffneten. Für die Schüler der Grundschule Schönow war die neue Halle dringend nötig. „Allein durch die Nähe haben wir jetzt 15 Minuten pro Sportstunde gewonnen. In der alten Turnhalle waren wir zum Teil mit zwei Klassen gleichzeitig. Da kann man sich vorstellen, dass nicht viel möglich war“, berichtet Sportlehrerin Grit Hofmann. Neben der Nähe zur Schule und der Größe ist vor allem die Ausstattung ein Highlight. So besitzt die neue Halle unter anderem eine Kletterwand, freischwingende Seile und Geräte zur Gleichgewichtsschulung. Das ermöglicht der Schule und den Schülern einen komplett neuen Unterricht. „Mit der neuen Turnhalle können wir den Kindern so viel anbieten, was Jahrzehnte vorher nicht ging“, freute sich auch Schulleiterin Waltraut Falkenthal. Doch nicht nur die Schule wird die Sporthalle in Zukunft benutzen, künftig wird sie auch für Vereine bereitstehen. „Wir müssen natürlich erst einmal den Schulsport sicherstellen. Es ist aber auch genauso wichtig, dass wir den Kindern und Jugendlichen sowie den älteren Bewohnern hier in einem der großen Bernauer Ortsteile ausreichend Freizeitmöglichkeiten im Sportbereich anbieten“, betonte Bürgermeister André Stahl und verweist in diesem Zusammenhang auch auf den neuen Kunstrasenplatz und die neue Beachvolleyballanlage. Rund 2,7 Millionen Euro hat die Stadt Bernau in die neue Sporthalle investiert. Die Arbeiten sind indes noch nicht abgeschlossen. Nach den Worten Stahls soll im nächsten Jahr auch der Schulhof gestaltet werden. Dafür werden noch einmal etwa rund 800.000 Euro ausgegeben. Dann sei die Errichtung des gesamten Komplexes mit dem Schulneubau in Schönow abgeschlossen. Als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de