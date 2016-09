Blumberg (e.b.). Die Gemeinde Ahrensfelde, der Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. und die Docemus Privatschule Campus Blumberg luden vergangene Woche Samstag unter dem Motto „Ein Park, der bewegt“ bei strahlendem Sonnenschein in den Lenné-Park nach Blumberg ein. Viele Besucher waren der Einladung gefolgt und fanden Spaß, Spiel und gute Unterhaltung den ganzen Tag bis in die Nacht. Die Gemeinde Ahrensfelde hatte unter dem Slogan „Ahrensfelde in Bewegung“ von 10 bis 14 Uhr auf der Festwiese für alle Bewegungsbegeisterte eine Vielzahl von Stationen organisiert, an denen Jung und Alt ihre Geschicklichkeit, Ausdauer und sportliche Fitness testen konnten. Die Docemus Privatschulen gGmbH, Campus Blumberg, informierte mit einem Tag der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr über das umfangreiche Bildungsangebot der Schule. Das 16. Regionalparkfest wurde durch den Bürgermeister der Gemeinde Ahrensfelde, Wilfried Gehrke, und den Vorsitzenden des Regionalpark Barnimer Feldmark e.V., Torsten Jeran, um 13 Uhr feierlich eröffnet. Der anschließende Kartoffelschälwettbewerb wurde von den Gästen mit großer Gewissenhaftigkeit zur Freude des Publikums durchgeführt. Das umfangreiche Bühnenprogramm bot beste Unterhaltung für Groß und Klein. So traten unter anderem das Rock-Pop-Musical Ensemble vom Docemus Campus Blumberg, die Magic Dancer, die Eastside Fun Crew, die Band Große & Kühn mit Rock und Pop-Klassikern sowie die Big Band Musikschule Barnim auf. Neben dem Bühnenprogramm gab es bunte Marktstände, eine Strohhüpfburg, Torwandschießen, Ponyreiten mit dem Ponyreitcamp Berlin, Fun Bubbles und ein Bungee-Trampolin. Landwirt Ebel aus Blumberg zeigte alte und moderne Landtechnik und wie aus Stroh auf dem Feld Strohballen gepresst werden. Für das leibliche Wohl sorgten eine Vielzahl von Marktständen und ein Festzelt. Ab 19 Uhr konnte zum Abschluss das Tanzbein geschwungen werden.