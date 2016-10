Bernau (e.b.). Mit Sandra Schiwy leben seit Dienstag 39.000 Menschen in Bernau. Die ehemalige Berlinerin aus Lichtenrade hat an ihrem neuen Wohnort schon jetzt ihr doppeltes Glück gefunden. Vor kurzem brachte sie in Bernau ihr Baby zur Welt. In einem zweiten Schritt zog sie nun auch in die wachsende Stadt, in der auch ihr Partner lebt. Bürgermeister André Stahl begrüßte die Neubürgerin spontan und wünschte ihr alles Gute zu diesem neuen Lebensabschnitt. Zuzüge und Geburten ließen die Einwohnerzahl Bernaus seit Jahresbeginn von 38.412 auf den neuen Rekordwert ansteigen.