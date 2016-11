Wandlitz (ka). Die Gemeinde Wandlitz strebt an, staatlich anerkannter Erholungsort zu werden und somit die touristische Entwicklung der Gemeinde weiter voranzubringen. Deshalb richtete sich der diesjährige Wandlitzer Unternehmerempfang vergangene Woche Donnerstag im Barnim Panorama insbesondere an die touristischen Akteure der Gemeinde. „Wir wollen eine Vernetzung anstreben und enger zusammenarbeiten, weil ein touristisches Angebot aus mehreren Komponenten besteht“, sagt die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant. Dazu gehören unter anderem Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten, eine gute Infrastruktur und verschiedene kulturelle oder sportliche Angebote. „Das kann man nicht alleine machen. Daher müssen die Akteure zusammenarbeiten, Ideen austauschen und schauen, wo Verbesserungspotenzial ist“, so die Politikerin am Rande der Veranstaltung. Rund 40 Vertreter aus Gastronomie, Hotellerie und Vereinen folgten der Einladung zu der Abendveranstaltung in Wandlitz. In Ihrer Begrüßungsrede betonte sie, dass die Landestourismuskonzeption dem Tourismus in Brandenburg insgesamt eine gute bis sehr gute Entwicklung bescheinigt. An erster Stelle stehen zwar immer noch Reiseziele wie der Spreewald und das Seenland Oder-Spree, doch auch das Barnimer Land wird immer beliebter. Mit 100.000 Übernachtungen pro Jahr, eine Million Tagesgästen und einer netto Wertschöpfung von mehr als 24,4 Millionen Euro entfaltet der Tourismus breite Einkommens- und Arbeitsplatzeffekte. Allerdings, so die Bürgermeisterin, erhalte die Tourismusbranche „als gewerbliche Tätigkeit immer noch nicht die Anerkennung oder die Aufmerksamkeit, die ihr eigentlich zukommen sollte.“ Bei der Entwicklung des Leitbildes für die Gemeinde kam heraus, dass die Bewohner die Landschaft in und um Wandlitz herum als sehr schön empfi nden und diese auch öffnen wollen. Allerdings sollte dies vor allem in der Nebensaison verstärkt passieren, da sich die Bürger in den Sommermonaten nicht über Besucher beklagen können. Viele Berliner kommen in der warmen Jahreszeit gern an den Liepnitzsee, was nicht nur zu sehr vielen Besuchern führt, sondern auch zu Parkplatzproblemen. „Sie parken wo sie wollen und das gefällt unseren Bürgern natürlich nicht“, so Bürgermeisterin Radant. Mehr Personal im Ordnungsamt während der Saison und eine bessere Koordinierung der Verkehrs- und Gästeströme sollen hier Abhilfe schaffen. Die Nebensaison zu stärken und Wandlitz als Destination für den sanften Naturtourismus, Wander- und Radtourismus zu etablieren, sind erklärte Ziele der Gemeinde. Schritte zur Umsetzung wurden bereits unternommen. So wird beispielsweise ein Rundwanderweg entwickelt, der etwa 80 Kilometer lang sein soll und durch alle Ortsteile führt. Parallel werden kleine Themenwege für Wanderer entwickelt, die kürzere Strecken bevorzugen. „Damit wollen wir Gästen Lust machen, eine Woche hier zu verbringen und intensiv zu wandern“, so Radant. Dabei helfe auch die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, wie die Heidekrautbahn. Damit werde auch ein ökologischer Ansatz geschaffen, auf den viele Menschen viel Wert legen. Als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de