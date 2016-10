Werneuchen (fw). Die Werneuchener gehen gegen einen geplanten Geschäftsverkehrslandeplatz auf die Barrikaden. Nachdem die Pläne der Air Immobilien GmbH mit Sitz in der Gemeinde Schorfheide bekannt wurden, startete David Jäger am Sonntag eine Online-Petition, um das Vorhaben zu stoppen. Die Seite wurde im Internet häufi g geteilt und es kamen immer mehr Unterzeichner dazu. Am Donnerstagmorgen belief sich die Zahl auf mehr als 1.450 Unterstützer. Laut openpetition. de kommen etwa 900 davon aus Werneuchen. Mit dieser Anzahl von Gegnern ist das Quorum von 260 innerhalb von kurzer Zeit weit überschritten worden. Laut der Homepage wird bei Erreichen des Quorums eine Stellungnahme von den „zuständigen gewählten Vertretern“ eingeholt, in dem Fall ist das Bürgermeister Burkhard Horn. Ein offener Brief vom Initiator der Online-Petition wurde am Dienstagabend an ihn übergeben. Darin wird das Meinungsbild der Bürger übermittelt und auch Gründe zur Ablehnung genannt. Ein großer Kritikpunkt ist die Nähe der Start- und Landebahn zu Wohngebieten. „Von diesem Projekt würde die breite Mehrheit der Bewohner der Stadt Werneuchen keinesfalls profi tieren“, heißt es in dem Schreiben. Der Verfasser befürchtet außerdem, dass die Stadt aufgrund des Lärms und der Luftverschmutzung ihre Vorzüge verlieren und der Zuzug der letzten Jahre dadurch beeinträchtigt werden würde. Derzeit dient das ehemalige russische Militärgelände als Sonderlandeplatz. Wenn es nach dem potenziellen Investor geht, sollen dort ab 2018 auch Geschäftsfl ugzeuge mit einem maximalen Startgewicht von 50 Tonnen starten und landen können. Im Anfangsjahr sind etwas mehr als 11.000 Starts und Landungen geplant. Das entspricht etwa 31 Flugbewegungen pro Tag. Bis 2027 soll diese Zahl aber bis auf 18.650 Starts und Landungen pro Jahr steigen. Die Gesamtinvestitionskosten sollen sich bis dahin auf 65 Millionen Euro belaufen. Arbeitsplätze würden ebenfalls geschaffen. Das Vorhaben wird in den Ausschüssen und auf der Stadtverordnetenversammlung behandelt. Am Ende entscheiden die Bürgervertreter, ob die Pläne der Air Immobilien GmbH umgesetzt werden. Am 4. November 2016 ist seitens der Stadtverwaltung um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Hangar 3 in Werneuchen geplant. Bis zum 12. November 2016 kann unter www.openpetition.de/petition/ online/nein-zum-projekt-geschaeftsfl ugplatz-werneuchen unterschrieben werden.