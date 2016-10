Bernau (fw). Die Mitarbeiter der Netto-Filiale in Basdorf haben sich anlässlich des Geburtstags des Marktes etwas Besonderes einfallen lassen. Sie haben Geld für einen guten Zweck gesammelt. Die Kunden waren aufgerufen, etwas in den Spendentopf zu tun und so kamen 500 Euro zusammen. Marktleiterin Petra Freund übergab am Montag gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Manuela Ramm den symbolischen Scheck an die Kindernachsorgeklinik Berlin- Brandenburg in der Bernauer Waldsiedlung. Das Geld wird in der Reha-Klinik für die Kunsttherapie eingesetzt. „Sie ist leider nicht im Pfl egesatz enthalten, aber wir wollen sie trotzdem gern unseren Patienten und ihren Familien anbieten“, erklärt Julia Knerr, die für das Spendenmanagement in der Einrichtung zuständig ist und den Scheck in Empfang nahm. In dieser Therapieform arbeiten die Teilnehmer mit Materialien wie Acrylfarbe, Ton oder Speckstein, um kleine Kunstwerke anzufertigen. „So haben sie eine Möglichkeit, sich auszudrücken, die sonst fehlt“ so Knerr. Dabei arbeiten die an Krebs erkrankten Kinder und ihre mitgereisten Familien zusammen.