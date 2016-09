Bad Freienwalde/Falkenberg (ma). Wer mit dem Fahrrad zwischen Bad Freienwalde und Falkenberg unterwegs ist, begibt sich auf eine gefährliche Fahrt. Die Bundesstraße B 167 von und nach Eberswalde wird stark von Autos aller Größen befahren. Zudem gibt es viele schlecht einsehbare Kurven. Leitplanken lassen für Radfahren keine Möglichkeit dem Verkehr auszuweichen. Um die Strecke sicherer für Radfahrer und Fußgänger zu machen, setzen sich Bürger um Andreas Krause seit einigen Wochen für einen straßenbegleitenden Radweg ein. Am Dienstag traf sich das Organisationsteam auf dem Parkplatz am Freienwalder Landgraben, um letzte Vorbereitungen für eine Fahrraddemo zu treffen. Auf diesem Parkplatz wollen die Radfahrer am 17. September 2016 um 10 Uhr starten. Die ungefähr sechseinhalb Kilometer lange Strecke führt nach Falkenberg zum Parkplatz neben der Amtsverwaltung. Dort werden sich Falkenberger der Demo anschließen. Um 10.45 Uhr wollen sich die Radfahrer auf den Rückweg nach Bad Freienwalde machen, um sich eine Stunde später auf dem Marktplatz von Bad Freienwalde zu treffen. Der Konvoi der Radler ist als Demonstration angemeldet und wird von der Polizei begleitet. Auch ein Werkstattwagen wird dabei sein, um bei Pannen helfen zu können, kündigte Tom Abel vom Fahrradladen „Rad Freienwalde“ an. Organisator Krause ist sich sicher, dass ein straßenbegleitender Radweg zwischen Falkenberg und der Kurstadt viele Nutzer fi nden würde, die derzeit Angst vor dem Verkehr hätten. Der geplante touristische Radweg zwischen Falkenberg und Bad Freienwalde sei zu weit von der kürzesten Verbindung entfernt und nur umständlich zu erreichen. Er sei nicht attraktiv genug, um auf dem Weg zur Arbeit vom Auto auf das Rad umzusteigen. Grit Fischer-Schiele, Bereichsleiterin in der Jugendhilfeeinrichtung des Elisabethstifts im Falkenberger Ortsteil Papierfabrik sorgt sich um die 35 jugendlichen Flüchtlinge, die dort untergebracht sind und die Straße nach Bad Freienwalde als Radfahrer oder Fußgänger nutzen müssen. Auch die Malche steht vor gleichen Problemen und wird sich an der Demo beteiligen. Falkenbergs Ortsvortseherin Karin Fritsche will ihre Bürger mobilisieren. Als Büroleiterin der SPD-Landtagsabgeordneten Jutta Lieske kündigte sie an, dass diese ebenfalls mitfahren will. Andere Kommunalpolitiker seien ebenfalls angefragt, so die Organisatoren der Demo. Andreas Krause präsentierte am Dienstag gelbe Warnwesten, von denen 200 Stück für die Radfahrer bereit liegen. Die Malerin Waltraut Fischer aus Schiffmühle hat ein Plakat entworfen und schon einige Kopien verteilt. Sie brachte am Dienstag auch schon ein Transparent mit.