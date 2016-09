Bad Freienwalde (ma). Es wackelt hier und da, es wird getuschelt als die Gruppe Aufstellung nehmen soll. Deutliches Missfallen ist dem Gesicht des Trainers anzusehen. Bereits bei der Begrüßung durch Karsten Teußert wird von den Kindern Ernsthaftigkeit verlangt. Die Begrüßung vor dem Judo-Training ist ein festes Ritual, mit dem sich die Sportler auf den bevorstehenden Kampf konzentrieren sollen. Das wird genauso geübt bis es klappt, wie später die eigentlichen sporttypischen Würfe. Neben den sportlichen Leistungen müssen sich die Kinder den zehn Werten des Deutschen Judobundes unterordnen. Dazu gehören neben Höfl ichkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, Respekt und Bescheidenheit auch Wertschätzung, Mut, Selbstbeherrschung und Freundschaft. Eine Schule des Lebens, könnte man meinen. Auf jeden Fall helfe der Judo- Sport den Kindern der Trainingsgruppe Werte zu erlernen und vor allem hilft er ihnen bei der Erlangung sportlicher Fitness. In Beidem sieht der Trainer und Vereinsvorsitzende, Stephan Rietz auch einen Erziehungsauftrag, um gesellschaftliche Mängel auszugleichen. „Ihr seid Kämpfer und keine Hampelmänner“, feuert er seine Schützlinge immer wieder an, wenn deren Konzentration nachlässt. Er weiß, nicht alle jungen Judoka werden später große Wettkämpfe bestreiten. Er hat ein Auge dafür, welche Sportler es in die Landesturniere schaffen werden. Brandenburg ist traditionell gut aufgestellt in diesem Kampfsport. Dementsprechend stark ist die Konkurrenz und die Qualität der Leistungen landesweit hoch. Trotzdem schaffen es Judokas aus Bad Freienwalde immer wieder aufs Podest. Zwei Jungendliche aus dem Verein gehen derzeit auf die Sportschule in Frankfurt (Oder). Aber selbst für die Anfänger und Freizeitsportler gibt es Turniere, in denen sie sich mit Gleichstarken messen können. Der SV Do-Keiko Bad Freienwalde e.V. ist einer der kleinen und weniger im Rampenlicht stehenden Vereine der Kurstadt. Derzeit trainieren 40 Kinder und Jugendliche und acht bis zehn Erwachsene in einer eigenen Halle hinter dem alten Finanzamt. Nachdem ihm aufgrund von Baumängeln der Vertrag mit dem Landkreis gekündigt wurde, kaufte der Verein 1996 die Halle und sanierte sie mit Hilfe der 96-Stunden-Aktion des RBB. Die Halle wurde gedämmt und eine neue Heizung eingebaut. Die Unterstützung durch die Stadt fi el allerdings bisher spärlich aus. Im Zusammenhang mit der Förderung des Wintersportvereins war dies jüngst ein Thema auf der Stadtverordnetenversammlung. Marco Büchel (Linke) regte an, die Vereinsförderung der Stadt auf neue Füße zu stellen. So sollen künftig auch kleinere Vereine in den Genuss einer Förderung kommen. Kinder und Jugendliche die mittrainieren wollen, fi nden Informationen auf www.sv-do-keiko. de oder melden sich beim Vereinsvorsitzenden unter Telefon 0173/2450424 an. Fotos vom Training auf www. facebook.com/BlitzOderland.