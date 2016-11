Bad Freienwalde (ma). Die Musiklehrer Reinhard Quandt und Victorian Stoica mühen sich geduldig um die richtigen Töne. Einmal in der Woche treffen sich bei ihnen in der Käthe-Kollwitz- Grundschule in Bad Freienwalde Kinder der Klassenstufen vier bis sechs, um gemeinsam Musik zu machen. In dem kostenlosen Ganztagsangebot erlernen die Kinder ein Instrument zu spielen. „Mein erstes Lied auf einem Blasinstrument heißt das Programm“, erklärt Victorian Stoica. Er betreut die Kinder mit Holzblasinstrumenten, sein Kollege die Blechbläser. Die Kinder haben in der Regel keinerlei musikalische Vorbildung und können kaum Noten lesen. Trotzdem schaffen es Stoica und Quandt, dass sie am Ende des Kurses gemeinsam spielen können. Das gemeinsame Spielen, das Hören und sich auf den anderen Einstellen ist ein wichtiges Ziel für die Schüler. Schwer ist es nicht, ein Instrument zu lernen schätzt Stoica ein, der Musiker in der Big Band des Bundespolizeiorchesters ist. Entscheidend sei das Üben, sagt er. Die Instrumente für den Musikkurs stellt die Kreismusikschule. Die Kinder dürfen sie mit zu sich nach Hause nehmen um zu üben. Auch wenn die Anfängergruppe erst seit dem Schuljahresanfang im September an den Instrumenten übt, probt sie schon gemeinsam mit den größeren Schülern für das Weihnachtsprogramm. Zum Pfefferkuchenfest am 25. November 2016 werden die Bläserklassen gemeinsam mit dem Chor und der Trommelgruppe für die Unterhaltung zuständig sein. Vier bis sechs weihnachtliche Titel von „Jingel bells“ über „Alle Jahre wieder“ bis „Schneefl öckchen“ werden dann zu hören sein. Von 17 bis 19 Uhr wird auf dem Hof neben der Turnhalle allerlei Weihnachtliches geboten, verspricht Schulleiterin Sybille Reiniger. Neben den Familien der Schüler sind auch alle Bad Freienwalder zum Pfefferkuchenfest in die Kollwitz-Schule eingeladen. Weitere Fotos auf www.facebook. com/BlitzOderland.