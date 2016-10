Neulewin (ma). Bereits im vergangenen Jahr hatte eine kleine Projektgruppe der Kunsthochschule Berlin Weißensee – unterstützt durch das Büro für Landschaftskommunikation aus Neutornow und durch viel Engagement der in der Heimatstube arbeitenden Ehrenamtlichen – einen Teil der Heimatstube Wollup neugestaltet. In diesem Jahr zog es die Studenten nach Neulewin, um die dortige Heimatstube in ihr gestalterisches Auge zu fassen. In der letzten Woche präsentierten sie die Ergebnisse ihres viertägigen Workshops im Oderbruch. In einer Lesung schilderten sie ihre Eindrücke, die von der Begegnung mit Geschichten und Gegenständen, wie die Golzower Kralle, im Oderbruch entstanden. Zum Beispiel in einer „Ode an das Bruch“. Hildegard Lämmer, Anita und Monika Kaiser, die sich um die Heimatstube kümmern, und auch Bürgermeister Horst Wilke hörten sich an, wie Aussenstehende ihren Blick auf diese Region, auf die Heimat, richten. Es entstand eine Diskussion um den Erhalt der Heimatstuben im Oderbruch. Hildegard Lämmer wünscht sich, dass Schulen der Region sich mehr mit dem Heimatbegriff und der regionalen Tradition beschäftigen und ihn zum Beispiel in den Sachkundeunterricht einbauen.