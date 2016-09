Altranft (ma). Schauspieler Jens-Uwe Bogadtke bingt unter der Regie von Philippe Besson und mit dem Musiker Tim Lehmann Veit Templins „Malerlehrling“ auf die Bühne. Premiere dieser Bühnenfassung unter dem Titel „Veits Tanz“ ist an diesem Samstag um 19 Uhr in die Ziegelscheune auf dem Berg-Schmidt-Hof des Museums Altranft. Eine zweite Aufführung soll es am Sonntag um 16 Uhr geben. Der Hochbaumeister Veit Templin kann auf eine bewegte Berufsbiografi e zurückblicken, in der er vom Malerlehrling zu einem vielseitigen Handwerker wurde. In seinem autobiografi - schen Roman zeichnet er seinen Weg von der Kindheit in Hohenwutzen bis in die Nachwendezeit nach. Er beschreibt die ländliche Kultur des Oderbruchs, die Erfahrungen des Handwerkers, die Liebe und die Musik. Das Buch ist der erfolgreichste Titel im kleinen Aufl and Verlag in Croustillier. Die oft szenisch gedachten Beschreibungen sind nun in einer Bühnenfassung von Jens-Uwe Bogadtke zu sehen. Seit etwa zwei Jahren beschäftige sich der Schauspieler mit dem Roman von Veit Templin. In dieser Zeit sei gemeinsam mit Kenneth Anders, der den Roman verlegt hat, ein Konzentrat aus den drei Romanteilen entstanden. Dies sei der bisher schwierigste Teil des Projektes gewesen. Bogadtke kennt den Handwerker Veit Templin aber auch persönlich, da dieser an seinem Häuschen oder am Theater am Rand, in dem Bogadtke spielt, mitgebaut hätte. Jetzt fühlt er sich in die Rolle ein und wird Textcollagen aus dem Roman spielen. Begleitet wird er dabei von drei Musikern um Tim Lehmann, der zudem Veit Templins Schwiegersohn ist. Ein sehr enger Zirkel des Lebens aus dem Oderbruch wird so auf die Bühne gebracht. Selbst am Aufführungsort, der Ziegelscheune, hätte Veit Templin schon mitgebaut. Dort war auch der Probenort, an dem Jens-Uwe Bogadtke unter Bessons Regie in einem sparsamen Bühnenbild den Auftritt probte. Karten für dieses Theaterstück kosten acht Euro.