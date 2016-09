Eichwerder (ma). Knapp die Hälfte der Ortsdurchfahrt von Eichwerder hat inzwischen eine neue Asphaltdecke erhalten. Auch die Bushaltestelle ungefähr in der Ortsmitte ist fast fertig und dient derzeit schon als Haltestelle für den Schülerverkehr. Also hat es keinen kompletten Baustopp gegeben. Allerdings verzögern sich die Arbeiten in dem in Richtung Wriezen gelegenen Bauabschnitt. Dort sind derweil noch die Archäologen bei ihrer Arbeit. Sie sind erneut fündig geworden. Zwei kleine Sensationen haben sie ausgegraben. Einen Ofen der darauf schließen lässt, dass dort Salz gewonnen wurde. Des Weiteren wurde ein Grab aus der Jungsteinzeit gefunden. Martin Petzel vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpfl ege ordnete die Funde als bedeutend für die Landesesgeschichte ein. „Gerade die Befunde die im Zusammenhang mit der Salzproduktion stehen, konnten bisher in Brandenburg nicht verzeichnet werden. Das hier so intensiv eine Salzsiederei stattfand, konnte bisher in keinem urgeschichtlichen Siedlungsgebiet des Landes nachgewiesen werden“, erklärte er. Damit könne man davon ausgehen, dass der Ort in der Bronze- und bis zur Eisenzeit von Bedeutung war. Immerhin gibt es Spuren der Sicherung der Siedlung mit Palisaden. Wegen dieser Bedeutung sollten die Befunde weiter fachlich untersucht und dokumentiert werden. Das könne noch einige Wochen andauern und den Straßenbau verzögern. Die leitende Archäologin Blandine Wittkopp hat mit ihrem Team bisher 330 Fundstellen entdeckt, von denen der größte Teil bereits ausgegraben ist. Der überwiegende Teil der Funde wird der Bronze- und frühen Eisenzeit zugeordnet. Das ist etwa 1.300 bis 700 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Nun sind auch Funde aus der Jungsteinzeit, aus der sogenannten Becherkultur aufgetaucht. Darauf deuten Grabbeigaben wie ein Tongefäß mit Ritzzeichnungen und ein Steinbeil hin. Das war wohl eine typische Grabausstattung des Neolithikums, erklärt Archäologe Klaus Koschmieder. In der Grabgrube wurden Knochenfragmente und weitere Keramikobjekte freigelegt. Der Steinzeitmensch schlummerte zirka 3.000 Jahre lang unentdeckt in seinem Grab, einen knappen Meter unter der Straßendecke in Eichwerder, bevor er wieder ans Tageslicht kam.