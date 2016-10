Falkenberg (ma). Der Falkenberger Kleintierzuchtverein D86 lädt zu seiner jährlichen Vereinsschau in die Turnhalle nach Falkenberg. Vom Freitag, dem 28. Oktober bis Sonntag, dem 30. Oktober 2016, werden dort zahlreiche Tiere zu sehen sein. Zwei Gänse, zwölf Enten, 55 große Hühner, 86 Zwerghühner 214 Tauben und 116 Kaninchen zählt der Vereinsvorsitzende Udo Sperling auf. Sie werden am Donnerstag vor der Schau von Preisrichtern bewertet und die besten prämiert. Die Preisverleihung fi ndet am Sonntag um 13 Uhr statt. Neben den Kleintieren wird ein Hobbyimker seine Honigproduktion ausstellen. Zudem lockt eine Tombola mit vielen Preisen. Der Eintritt kostet für Erwachsene einen Euro und für Kinder 50 Cent.