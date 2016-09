Altranft (e.b.). Zu einer sogenannten Werbeschau hatten die Mitglieder des Kleintierzuchtvereines Bad Freienwalde am vergangenen Samstag nach Altranft geladen. Die Besonderheit dieser Schau, die alljährlich im September durchgeführt wird, besteht darin, dass die Züchter und die Besucher den Preisrichtern bei der Arbeit über die Schultern schauen und auch Fragen stellen dürfen. Der anwesende Preisrichter, Michael Wernicke aus Wandlitz beantwortete die auch diesmal zahlreich gestellten Fragen sach- und fachlich. Interessante Gespräche wurden zum Beispiel zum Thema Kleintierzucht in Wohngebieten geführt. Auf der Werbeschau wurden diesmal 70 Hühner, Zwerghühner und Tauben sowie 71 Kaninchen verschiedener Rassen und Farbenschläge ausgestellt. Bei den Kaninchen war die Rassevielfalt besonders groß. So stellten die Züchter unter anderem das Wiener Kaninchen in verschiedenen Farbenschlägen, Rote Neuseeländer, Mecklenburger Schecken, das Havannakaninchen, Sachsengoldkaninchen und Farbenzwerge rot vor. Erstmalig wurde den fachkundigen Besuchern, Züchtern und Preisrichtern das Sachsengoldkaninchen von Detlef Hübner erfolgreich vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine kleine, aber schwer zu züchtende Rasse. Die „Beste Sammlung“ auf dieser Ausstellung stellte Dirk Schlöricke mit seinen Grauen Wienern vor. Alexander Hübner errang mit seinen Havannakaninchen den zweiten Platz und Udo Derwanz den dritten Platz mit seinen Blauen Wienern. Den „Besten Rammler“ fand der Preisrichter bei den Havannakaninchen von Alexander Hübner. Die Beste Häsin kam aus dem Stall von Dirk Schlöricke. Bei den Hühnern und Zwerghühnern gab es Dresdner, Australorps, New Hampshire und Zwerg-Wyandotten in verschiedenen Farbenschlägen und Zwerg-Australorps sowie zwei Luchstauben zu sehen. Auf Grund der hohen Anzahl von Hühnern, Zwerghühnern und Tauben wurde ein Preisrichter verpfl ichtet und dieser nahm die Bewertung der gefl ügelten Schönheiten vor. „Es war erstaunlich, wie viele Besucher diesen Dialog gesucht haben. Die Preisrichter mussten teilweise aufpassen, dass sie ihre eigentliche Aufgabe, nämlich die Bewertung der Tiere, nicht vernachlässigen“, berichtet der 1. Vorsitzende des Vereins, Wilfried Keil und fügt hinzu: „Wir Züchter möchten es nicht versäumen, uns beim Forstbetrieb Schmidbauer für die Bereitstellung der Halle zu bedanken“.