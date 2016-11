Cöthen (ma). Lange Zeit herrschte Ungewissheit, was mit der alten Gutsbrennerei in Cöthen und der dort in einem verfallenen Maschinenraum stehenden Dampfmaschine geschehen soll. Bei einem Vororttermin im Frühjahr dieses Jahres stellte das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpfl ege nochmals fest, dass die Dampfmaschine ein erhaltenswürdiges Denkmal sei. Fördermittel für den Erhalt stellte es aber bisher nicht zur Verfügung. Vor etwa einem Jahr kauften Falk Richwien und Johanna Frohberg die Anlage mit dem stark mitgenommenen Maschinenhaus. „Solche Gebäude werden nie wieder gebaut“, sagt Johanna Frohberg zu ihrem idealistischen Interesse an der historischen Bausubstanz. In der letzten Woche bekamen beide Hilfe vom Eberswalder Verein „Unser Finowkanal“. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, historische Industriekultur zu sichern, zu erhalten. Er startete einen Hilfeaufruf, um mit seinen Mitgliedern und Freunden zu helfen, die alte Brennerei vor dem endgültigen Verfall zu retten, erläutert Attila Pasztor das Engagement. Die denkmalgeschützte Dampfmaschine, so stand zu befürchten, könnte weiteren Schaden nehmen, wenn das alte Gewölbe darüber durch zunehmende Durchfeuchtung einstürzt. Johanna Frohberg dirigierte zwei Schuttcontainer auf dem Hof in die richtige Position, um anschließend mit Helfern alten Schutt und Müll von der als Dach dienenden Gewölbedecke zu werfen. Ein richtiges Dach ist nicht mehr vorhanden und so soll die Decke mit Planen vor weiteren Feuchteschäden bewahrt werden. Ein Teil des Gewölbes ist bereits eingestürzt, weil der Regen den Kalk aus den Fugen gewaschen hatte. Falk Richwien und Johanna Frohberg haben den Traum, ein kulturelles Zentrum in der alten Brennerei einzurichten. Eine Begegnungsstätte für Kultur im weitesten Sinne. Mit dem Finowkanalverein will man sich vernetzen, um so Besucher zu den Industriedenkmalen der Region zu führen. „Es hat auch mit der Identität der Bewohner hier zu tun“, sagt Frohberg. „Die Brennerei soll auch ein Lehrort werden, wo man erfahren kann, wie Technik funktioniert und wie sie gewachsen ist. Die Dampfmaschine war die erste Maschine mit der einst die industrielle Kultur begann, weg vom einfachen Bauerndasein. Die Maschine in Cöthen ist wohl eine der ersten, aber mindestens die Größte in der Region gewesen“, ergänzt Falk Richwien. Er will die alte Technik gemeinsam mit neuer wieder erlebbar machen. Weitere Fotos von der alten Technik in der ehemaligen Brennerei in Cöthen auf www. facebook.com/BlitzOderland.