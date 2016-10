Neuenhagen (ma). Kürzlich fand die erste Bürgerversammlung der Bürgerinitiative (BI) „Insel Neuenhagen“ statt. Sie wendet sich gegen die hohen Kosten, die mit dem geplanten Anschluss der Gemeinde an das zentrale Abwassernetz verbunden wären. Im Rahmen dieser Versammlung wurde bekannt gemacht, dass laut Angaben des Trink- und Abwasserverbandes Oderbruch-Barnim (TAVOB) die Ortslage Neuenhagen nicht an das zentrale Abwassernetz angeschlossen würde, sollten die Bürger dieses nicht wollen. Die Mitglieder der Bürgerinitiative wollen dafür nun den Nachweis erbringen. Bis Anfang November wollen sie einzelne vom Anschluss betroffene Haushalte in Neuenhagen aufsuchen und befragen, ob sie einen Zwangsanschluss an das zentrale Abwassernetz des TAVOB wünschen oder nicht. Sie räumen zwar den Vorteil des Zwangsanschlusses ein, der keine Dichtheitsprüfung vorhandener Abwassergruben vorsieht, aus ihrer Sicht überwiegen aber die Nachteile deutlich: hohe Kosten des Anschlusses, die monatlichen Kosten der Unterhaltung von Pumpstationen und Leitungen und der Leitungsumbau der einzelnen Anschließer auf ihrem Grundstück. Die geforderte Dichtheitsprüfung und selbst die Sanierung der eventuell undichten Grube stünden in keinem Verhältnis zu den Kosten des Zwangsanschlusses.