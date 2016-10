Neuenhagen (e.b.). Andreas Unterberger und Christina Bohin, Besitzereherpaar von Schloss Neuenhagen, eröffneten am Samstag vergangener Woche eine Fotoausstellung mit Straßenszenen aus China in ihrer Schloss-Galerie. In der Schau mit dem Titel „Golden Mao“ gibt der Fotograf Michael Anker einen kleinen Einblick in den Wandel, der sich im Reich der Mitte vollzieht. 30 Fotografi en in Schwarzweiß zeichnen ein Alltagsbild der einfachen Menschen in China. Unterberger lobte den Zugang, den Michael Anker zu den Menschen fi ndet. Der Autor der Aufnahmen führte durch die Räume und erläuterte den Besuchen seine Motivation und gab Erklärungen zu den einzelne Aufnahmen. Als Kontrast zu den Schwarzweißfotos waren Farbfotos an die Wände projiziert. Der Wriezener Musiker Dennis B. Markheim begleitete die Vernissage mit seiner Gitarre. Die Ausstellung ist bis Ende des Jahres, an den Wochenenden, im Schloss Neuenhagen zu sehen.