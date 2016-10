Bad Freienwalde (ma). Es ist sein Vermächtnis und es steht vor einer ungewissen Zukunft: das Schloss Freienwalde. Der derzeitige Schlosskastelan Dr. Reinhard Schmook geht demnächst in Ruhestand. Nicht wirklich, denn er bleibt der Leiter des Oderlandmuseums und Geschäftsführer der Walter- Rathenau Stift GmbH. Die Leitung von Schloss Freienwalde gibt er allerdings auf. Für eine Übergangszeit kann er sich vorstellen die Rathenau-Gedenkstätte weiterzuführen, denn diese muss erhalten werden. Schmook war es, der nach der Wende das Schloss und die Rathenau-Gedenkstätte wieder eingerichtet hat. Ein in Deutschland einzigartiger, authentischer Ort mit Originalen aus dem Leben des Industriellen, Politikers und Publizisten. „Ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt“, sagt Historiker Schmook. Derzeit scheint niemand bereitzustehen, um den Staffelstab zu übernehmen. Noch schlimmer ist, dass auch der Weiterbetrieb des Schlosses in den Sternen steht. Zum Ende des Monats schließt das Schloss und geht in Winterruhe. Damit ist auch die Walter-Rathenau Gedenkstätte nicht mehr zugänglich. Zum Endes des Jahres stellt die Kultur GmbH des Landkreises Märkisch-Oderland den Betrieb ein und es ist nicht abzusehen, wer und wann das Schloss- Ensemble weiterführt. Schloss, Teehäuschen und Gärtnerhaus sowie rund 10.000 Quadratmeter Park befi nden sich im Eigentum des Landkreises. Bis geklärt worden ist, wer künftiger Betreiber wird, muss der Landkreis das Objekt sichern. Die Verhandlungen zwischen der Stadt Bad Freienwalde und dem Kreis stagnieren derzeit. Nach Auskunft von Bürgermeister Ralf Lehmann kann die Stadt das Schloss nicht allein betreiben. Der fi nanzielle Aufwand würde die Stadt überfordern. Denn neben den laufenden Betriebsausgaben verweist Schlosskastelan Schmook auf den bestehenden Reparaturstau. Das Teehäuschen weist zum Beispiel Dachund Feuchteschäden auf. „Wir machen seit Jahren ein Notprogramm mit 170.000 Euro“, erzählt Schmook. „Davon müsse der Unterhalt des Ensembles und das Personal bezahlt werden. Das sei nur das Allernotwendigste“, so der Historiker. Dr. Reinhard Schmook hat sich derweilen Gedanken darüber gemacht, wie eine Zukunft des Schlosses aussehen könnte. Der Betreiber könnte aus zwei Gesellschaftern, der Rathenau- Gesellschaft in Berlin und dem Landkreis bestehen. Allerdings verweist er auch darauf, dass die Rathenau Gesellschaft nur über grenzte Mittel verfüge und nach einer Übergangszeit durch die Stadt ersetzt werden müsste. Eine Rathenau GmbH kann er sich auch vorstellen, die gab es bereits 1918. Die Geschäftsanteile daraus wurden 1926 an den Kreis mit der Aufl age verschenkt, eine Rathenau- Gedenkstätte auf alle Zeiten zu betreiben. Schmook kann sich deshalb auch nicht vorstellen, dass die Rathenau-Gedenkstätte einfach verschwinden würde. Darüber seien sich auch alle Beteiligten einig. Es gab etliche Zusammenkünfte und Bekundungen, allein es fehle der Schwur, der alle bindet. So steht mitten in der Stadt ein Schloss, das ein wichtiges Symbol der Kurstadt, das gesellschaftlicher und kultureller Mittelunkt sein könnte. Mit neuem Leben und einer funktionieren Gastronomie, könnten mehr als die derzeit 5.000 Besucher angelockt werden. Das ist aber der zweite Schritt, so Schmook. Bevor es keinen nachhaltigen Betreiber des Schlosses gibt, wird auch niemand in die Gastronomie des seit Jahren geschlossenen Schloss-Cafés investieren. „Im schlimmsten Fall wird das Schloss zugeschlossen und fällt dem Vandalismus anheim“, befürchtet der jetzige Schlossherr. „Erst wird eine Scheibe eingeworfen, dann die nächste, ...“