Bad Freienwalde (ma). Die Szenerie war perfekt auf Ort sowie Jahreszeit abgestimmt und auch das Wetter passte am Samstagabend letzter Woche. Überall in der Umgebung von Bad Freienwalde sind derzeit Strohballen auf abgeernteten Feldern zu sehen. Ein Bild, welches sich auch auf der Freilichtbühne fortsetze. Dort feierte „Der Wildschütz oder die Stimme der Natur“ in einer Inszenierung von Arnold Schrem Premiere. Schrem, der Leiter der Wanderoper Brandenburg, hatte Albert Lortzings komische Oper in drei Akten unter Einbeziehung regionaler Akteure auf die Bühne gebracht. Es solle kein Gastspiel der Wanderoper sein, sondern auch die Region selbst solle sich in der Aufführung wiederfi nden, sagte Schrem zur Einführung. So standen neben Solisten aus Frankreich oder der Schweiz auch der Eberswalder Steffen Scheumann als Pancratius, und der Altranfter Bernd Gebhardt als Baculus auf der Bühne. Ergänzt wurde das Ensemble von den Damen des Theaters Märkisch Hoffnungsland und den Herren von der Singakademie Frankfurt (Oder). Die Musiker kamen aus Israel oder Neulewin, um in einem kleinen Orchester für die passende Begleitung zu sorgen. Man kann sich kaum ein besseres Stück vorstellen, welches so gut in die Gegend und in die Jahreszeit passen würde. Sicher hat der Wildschütz nicht mehr die gesellschaftliche Bedeutung wie zu seiner Uraufführung vor über 170 Jahren, aber dem Spaß am Verkleidungs- und Verwechslungsspiel tat das keinen Abbruch. Die Geschichte vom Schulmeister Baculus, der irrtümlich statt eines Rehbocks des Grafen, seinen eigenen Esel erschießt und damit eine Verwechselungsgeschichte anstößt, ist leichte Kost für Jedermann. Schrem und sein Team halten sie über zirka zwei Stunden, mit Pause, fl ott am Laufen. Die Aufführung ist an keiner Stelle langatmig, sondern sehr unterhaltsam. Das bedachten die zirka 350 Zuschauer mit Applaus nach jeder Szene. Zwei Jubiläen haben dem Wildschütz zu dieser gelungenen Premiere verholfen: fünf Jahre Wanderoper und 700 Jahre Bad Freienwalde. Mit der Premiere auf der Freilichtbühne wolle Arnold Schrem diese aus dem Dornröschenschlaf wecken, sagte er zu Beginn der Aufführung. Tatsächlich waren die Bänke gut gefüllt und könnten ein Hoffnungsschimmer für diesen Spielort sein. Wer die Aufführung verpasst hat, kann den „Wildschütz“ am 9. und 10. September um 18 Uhr im Eberswalder Zoo sehen. Fotos der Premiere auf www. facebook.com/BlitzOderland.