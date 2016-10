Bad Freienwalde (ma). Der Vorsitzende des Vereins „Kindergefängnis Bad Freienwalde“ Roland Herrmann enthüllte am Freitag letzter Woche im Beisein von ehemaligen Insassen vor dem DDR-Kindergefängnis in Bad Freienwalde symbolisch eine provisorische Gedenktafel. Sie soll an das „Durchgangslager der DDR-Jugendhilfe“ erinnern. An der Gedenkveranstaltung in der Adolf-Bräutigam-Straße nahmen auch der stellvertretende Landtagspräsident Dieter Dombrowski (CDU), die SPDLandtagsabgeordnete Jutta Lieske, der Landesvorsitzende der Grünen, Clemens Rostock, sowie Landrat Gernot Schmidt teil. Weder Offi zielle der Stadtverwaltung noch Stadtverordnete von Bad Freienwalde waren bei der Veranstaltung anwesend. Liedermacherin Kathrin Begoin berichtete in ihren Balladen von den schlimmen Erfahrungen, die sie und andere Kinder in dieser Einrichtung erfahren mussten. Um an dieses Unrecht zu erinnern, will der Verein eine Gedenkstele aufstellen. Herrmann übergab Gernot Schmidt eine Konzeption für ein dauerhaftes Mahnmal mit der Inschrift „Kindergefängnis 1968 bis 1987 – Wir werden nie vergessen – Die ehemaligen Insassen“. Gernot Schmidt will sich dieser Sache annehmen und versicherte, dass von Seiten des Kreises ein Bauantrag eingereicht werde. Der Kreis könne auch die Kosten dafür übernehmen. Spenden seien trotzdem willkommen. Dieter Dombrowski würde es begrüßen, wenn die Landesregierung das Projekt der Gedenktafel unterstützt. Auch Jutta Lieske will die Diskussion um die Aufarbeitung in Bad Freienwalde vorantreiben. Sie verspüre Gänsehaut angesichts der Lieder von Kathrin Begoin. „Jede Stadt, jeder Ort hat ein dunkles Geheimnis. Es gehört zur Aufarbeitung und zur Ehrlichkeit einer Stadt, dass man sagt, bei uns hat es das gegeben“, sagte sie. Als Mutter von drei Kindern könne sie sich nicht vorstellen, was den Kindern dort angetan wurde. Sie sei sich sicher, dass sich die Bad Freienwalder damit auseinander setzen werden und die Stadtverordneten sich diesem Thema stellen und damit verantwortlich umgehen. Weitere Fotos auf www.facebook. com/BlitzOderland.