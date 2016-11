Wriezen (ma). Eingeschlagene Fensterscheiben und Türen oder zerstörte Geldautomaten: Der Schaden für die Sparkasse Märkisch-Oderland hat nach Auskunft ihres stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Reinhard Kampmann inzwischen einen sechsstelligen Betrag erreicht. Er, die Leiterin der Wriezener Sparkassen-Filliale, Karin Steege, und Rechtsanwalt Matthias Trömel folgten am Dienstagabend der Einladung in den GOSULT-Ausschuss der Stadt, der sich mit Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus beschäftigt. Gemeinsam wollten sie erörtern, wie gegen die Vandalismusschäden vorgegangen und die Sicherheitslage in der Stadt verbessert werden kann. Ein Einzeltäter, Herr S., terrorisiert seit längerem Wriezen und scheinbar gibt es dagegen keine rechtsstaatlichen Mittel. Staatsanwaltschaft und der sozialpsychiatrische Dienst schöben sich gegenseitig die Verantwortung zu, wurde von mehreren Seiten im Ausschuss kritisiert. Trotz mehr als 15 Vandalismusschäden bei der Sparkasse und über 60 weiterer Delikte bei anderen, scheinen staatliche Stellen dem Treiben dieses Mannes keinen Einhalt gebieten zu können. Inzwischen würde die Sparkasse sogar ganz offen in einem Brief bedroht. In der Vergangenheit marschierte besagter Wriezener mit Hammer oder Spitzhacke bewaffnet zur Wriezener Sparkassen-Filliale und schlug dort wahllos auf Geräte oder Scheiben und Türen ein. Auch die herbeigerufene Polizei scheint machtlos, denn ein Gutachten bescheinigt wohl die Schuldunfähigkeit des Randalierers. So jedenfalls wurde der Fall im Ausschuss dargestellt. Weitere Einzelheiten wurden mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten nicht öffentlich preisgegeben. Da die Sparkasse zum Schutz des Inventars ihre Öffnungszeiten verändert hatte, gab es Gerüchte und Unmut in der Stadt. Daraufhin hatten sich bereits am 26. Mai dieses Jahres die Stadtverordneten mit dieser Person und der Sicherheitslage in Wriezen beschäftigt. „Es ist unverständlich, dass ein einzelner Bürger das Zusammenleben in der Stadt Wriezen in einem Ausmaße stören kann, dass es sich nicht nur als Problem für die Geschädigten darstellt, sondern ein allgemeines Sicherheitsproblem wird“, sagte Bürgermeister Uwe Siebert im Mai. In der von den Stadtverordneten herbeigeführten Entschließung wandten sie sich an die zuständigen Behörden wie das Amtsgericht Bad Freienwalde, das Landgericht in Frankfurt (Oder), die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und den sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises MOL, mit der Bitte die Situation in ihrer Gesamtheit zu betrachten und im Interesse der Geschädigten die Schuldfähigkeit des Betroffenen neu zu bewerten. Auch Sparkassenchef Kampmann hält das Gutachten von Februar 2015 für zu alt und forderte eine neue Bewertung. Er und die Ausschussmitglieder erwarten von der Staatsanwaltschaft eine konsequente Strafverfolgung. Matthias Düntzsch (SPD), der den Vorsitz des Ausschusses hatte, sieht den Standort der Filiale in Gefahr, wenn nichts passiere. Er hätte schon im Alter von zehn Jahren dort ein Konto eröffnet. Der sachkundige Einwohner Gunnar Schulz betonte, dass die Stadt zu ihrer Sparkasse stehe.