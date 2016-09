Bad Freienwalde (e.b.). Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske hat am vergangenen Samstag in Potsdam 40 Brandenburger ausgezeichnet, die sich ehrenamtlich in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport herausragend engagieren. Unter ihnen war auch die Bad Freienwalderin Gisela Ziehm, die sich in ihrer Freizeit um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmert und sie beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. „Für die Kinder und Jugendlichen, die ohne Eltern in Deutschland angekommen sind, hat sie immer ein offenes Ohr und steht mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank dafür“, so der Minister in seiner Laudatio. Etwa ein Drittel aller über 14-jährigen Brandenburger engagiert sich nach den Worten Baaskes ehrenamtlich. Darunter seien besonders viele Frauen und Männer, die Flüchtlingsfamilien willkommen heißen, begleiten und unterstützen. „Sie bringen ihnen Deutsch bei, trainieren sie im Sportverein oder singen gemeinsam. Das ist das Gegenteil von ‘Dunkeldeutschland‘. Das ist eine helle Freude“, so der Minister. Die Ausgezeichneten stünden stellvertretend für Tausende, die sich für das Gemeinwohl oder einzelne Mitmenschen einsetzen. „Sie machen das Leben lebenswert“, lobte der Minister. In der Staatskanzlei der Landesregierung gibt es seit 2005 eine Koordinierungsstelle als Ansprechpartner für alle ehrenamtlich Aktiven. Sie kümmert sich um die Stärkung des Ehrenamts im Land Brandenburg. Seit 2006 gibt es den Versicherungsschutz für freiwillige Helfer und seit Frühjahr 2015 den Versicherungsschutz für Flüchtlinge und Asylbewerber im Sport. Die Ehrenamtskarte bietet zahlreiche Vergünstigungen in Brandenburg und Berlin.