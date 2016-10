Bad Freienwalde (ma). Die Bürgerinitiative „Pro Radweg“, die sich für einen Fuß- und Radweg entlang der B 167 zwischen Falkenberg und Bad Freienwalde einsetzt, hat sich Montagabend an der Malche getroffen. Die liegt ungefähr in der Mitte des geforderten Weges und wurde ausgewählt, weil auch die Bewohner der Malche unter der Verkehrssituation leiden. Dort konnte sehr gut beobachtet werden, wie gefährlich das Radfahren auf dieser Ortsverbindung ist. Bereits am 17. September dieses Jahres hatten 160 Radfahrer mit einer Demonstration die Straße blockiert. Auf einer anschließenden Kundgebung vor dem Bad Freienwalder Rathaus versprachen Landespolitiker sich dem Problem anzunehmen und sich für einen Radweg einzusetzen. Eine erste Reaktion konnte Andreas Krause, der Sprecher der Bürgerinitiative, bereits verlesen. Es war die Antwort der Landesregierung auf eine mündliche Anfrage des Landtagsabgeordneten Marco Büchel (Linke). Dort verweist die zuständige Infrastruktur- Ministerin Kathrin Schneider auf die schwierigen geologischen und naturrechtlichen Bedingungen. Alleebäume und Biotope wären betroffen und der Aufwand für die Entwässerung und Böschungssicherung sei beträchtlich. Aus diesem Grund seien hohe Baukosten zu erwartet. Zudem müsse mit allen Kommunen ein Konsens hergestellt werden, die Finanzierung und die Trassenführung geklärt werden. Eine Idee der zukünftigen Trasse konnte Andreas Krause seinen Mitstreitern bereits präsentieren. Demnach wären zum Beispiel Alleebäume nicht in Gefahr, sondern der Radweg könnte hinter ihnen entlangführen. Auf einer Strecke von 800 Meter zwischen der Malche und dem Ortsteil Papierfabrik gibt es einen wilden unbefestigten Fußweg, der in dieser Woche bereits auf Anregung Krauses freigeschnitten wurde. Dort kann man nun unbehelligt vom Verkehr entlanglaufen. In Höhe Papierfabrik könnte die zukünftige Trasse von der Straße weg, entlang der Bahnlinie geführt werden. Wichtig sei den Organisatoren, dass auch der Parkplatz am Bismarck-Turm künftig mit dem Rad zu erreichen sei. Andreas Krause konnte anschließend genüsslich aus alten Tageszeitungen zitieren. Bereits im Jahr 2009 war der Radweg ein Thema in der Region. „Weitblickend“ stellten sich damals Kommunalpolitiker das Jahr 2016 für seine Realisierung vor. Passiert sei indes nichts. Christine Marx, Geschäftsführerin der Stephanus Werkstätten forderte eine schnelle und vorerst eine provisorische Lösung, denn die eigentlichen Planungen würden zu lange dauern. Dafür sicherte sie die Unterstützung ihrer Einrichtungen zu. Mittlerweile ist Bewegung in die Sache gekommen. Am 7. November 2016 wollen sich die Landtagsabgeordneten Jutta Lieske (SPD), Marco Büchel (Linke) und Kristy Augustin (CDU) mit Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden und Vertretern von Landkreis und Landesstraßenbehörde zu einem Sondierungsgespräch bei Falkenbergs Amtsdirektor Holger Horneffer treffen. Andreas Krause, Sprecher der „Pro Radweg“ ist ebenfalls eingeladen.