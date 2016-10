Bad Freienwalde (ma). Auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung (SVV) wurde über die Planungen zum grundhaften Ausbau der Goethestraße abgestimmt. Mit einem geänderten Beschluss wird nun nur die Planung der Leistungsphase eins bis vier im Wert von rund 70.000 Euro ausgelöst. Der Wertumfang der gesamten Planungsleistungen eins bis neun beläuft sich auf etwa 191.000 Euro. Den Finanzierungsbedarf des gesamten Bauvorhabens sieht die Stadtverwaltung bei knapp 1,2 Millionen Euro. Viel Geld, fi nden einige Bürger und insbesondere die Anlieger der Straße, die hohe anteilige Beiträge befürchten. In einer Anliegerversammlung am Dienstag vor der SVV sprachen sie sich gegen einen grundhaften Ausbau und für eine Reparatur der Straße aus. Zu Beginn der SVV thematisierten Bürger in der Einwohnerfragestunde das Bauvorhaben. Franz Poley, der Anlieger der Straße ist, brachte in einem eher humoristischen Vortrag seine Ablehnung des Vorhabens zum Ausdruck. Völlig unverständlich zeigte er sich darüber, dass zwischen der Entscheidung der SVV über ein Millionenprojekt und der Informationsveranstaltung gerade einmal 48 Stunden lagen. Mit solchen Aktionen bemühe sich die Stadt immer wieder, Einwohner und Investoren zu verschrecken. Würde die Stadt unternehmerischer mit Kosten umgehen, würden nicht so viele Projekte einen frühen und gemeinsamen Tod sterben. Auf seine Frage auf der Anliegerversammlung, was mit der Planung passiere, wenn nicht gebaut werde, hätte Bürgermeister Ralf Lehmann ihm geantwortet „Die verschwindet in meiner Schulblade“. Sehr zur Erheiterung der Anwesenden der SVV vermutete Franz Poley, dass diese Schublade längst voll sein müsse. Mit seiner Kritik stand Poley nicht allein da. Zahlreiche Abgeordnete kritisierten ebenfalls die bis dahin fehlende Bürgerbeteiligung. Steffi Ross (Linke) glaubt nicht daran, dass selbst mit detaillierten Kostenermittlungen die Anlieger dem Vorhaben zustimmen. Auch Udo Schonert (SPD) vermisst die Beteiligung der Bürger. Selbst Joachim Rau (Linke), der dem Vorhaben im Sinne der Kurortentwicklung positiv gegenübersteht, möchte, dass den Bürgern das Vorhaben genau erklärt wird. Im Frühjahr soll das Bauvorhaben nach der Kostenermittlung zur Abstimmung gestellt werden.