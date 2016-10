Bad Freienwalde (ma). Die Landtagsabgeordnete der SPD, Jutta Lieske, hatte auf ihrer Sommertour im Oderbruch einiges an Problemen mitbekommen. So hatte zum Beispiel Otto Knoll in Altreetz sein Bedauern geäußert, dass die Wriezener Alte Oder nicht im Sonderprogramm zur Verbesserung des Abfl usssystems eines Binnenhochwassers enthalten sei. Jutta Lieske stellte diesbezüglich eine Anfrage im Landtag nach der Funktionsfähigkeit der Alten Oder in allen Witterungslagen und bekam von Landwirtschafts- und Umweltminister Jörg Vogelsänger jüngst eine Antwort. Das Ministerium geht demnach davon aus, dass die hydraulische Leistungsfähigkeit der Wriezener Alten Oder bereits vor der Initiierung des Sonderprogramms Oderbruch hergestellt worden sei. Dafür seien Mittel in Höhe von zirka 1,5 Millionen Euro über ein EFRE-Förderprogramm in den Jahren 2009 bis 2012 eingesetzt worden. Engstellen und Fehltiefen seien auf einer Länge von 1.545 Meter in den Bereichen Bralitz, Schiffmühle, Altranft und Wriezen beseitigt worden. Zudem unterstütze das Land Brandenburg 13 Projekte einzelner Oderbruchgemeinden gegen Vernässungen bei Starkniederschlägen. Sieben der 13 Projekte wurden bereits umgesetzt. Insgesamt stellt das Land für diese Projekte Mittel in Höhe von etwa fünf Millionen Euro bereit.