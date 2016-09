Bad Freienwalde (kä). In die Serie der Veranstaltungen zur 700-Jahr-Feier der Stadt Bad Freienwalde hat sich nun auch ein sportliches Event eingereiht. Im Jahnstadion trafen sich am vergangenen Samstag rund 250 Sportbegeisterte, um sich beim ersten Familiensportfest der Vereine in den verschiedensten Disziplinen zu messen. Der SV Jahn Bad Freienwalde, mit 450 Mitgliedern größter Verein in der Stadt, fungierte im heimischen Stadion zwar logistisch als Gastgeber. Bei der Vorbereitung und Durchführung des Sportfestes haben sich aber insgesamt sieben Vereine beteiligt. Zu ihnen gehörten noch der Tennisclub Grün-Weiß 90, der Wintersportverein 1923, der Reit- und Fahrverein Altranft, der SV Do Keiko, der Phönix SV und der Freestyle-Verein. Als Zeichen der Gemeinsamkeit trugen die Helfer nagelneue grüne T-Shirts mit dem Logo des Stadtjubiläums und dem Aufdruck zum Familiensportfest. Viele von ihnen betätigten sich auch selbst an den 15 unterschiedlichen Stationen, die von Weitsprung, Tischtennis und Hufeisen-Werfen bis hin zu Fußball-Tennis und Beachvolleyball reichen. „Wir wollten außerdem die Möglichkeit bieten, dass man auch einmal den Sport der jeweils anderen Vereine kennenlernen kann“, so Peter Glaetzner. Für die Vereine selbt bot sich natürlich auch die Gelegenheit, um sportlichen Nachwuchs zu werben. So führte beispielsweise Tischtennis-Trainerin Ina Wichmann vom SV Jahn viele Interessenten in das Spiel mit dem kleinen weißen Ball ein. Aktuell sind im Verein rund 40 Tischtennisspieler aktiv. Auch wenn sich die Veranstalter noch ein paar mehr Aktive vor Ort gewünscht hätten, waren all jene, die sich an diesem Tag auf den Parcours begeben hatten, mit Spaß und einer gesunden Portion Ehrgeiz bei der Sache. Bürgermeister Ralf Lehmann, der ebenfalls einen Schnupper- Sportkurs im Rund absolvierte, freute sich über die Zusammenarbeit der Vereine und wünschte sich freilich einen solchen Zusammenhalt auch in anderen Bereichen in der Stadt. Peter Glaetzner schließt indes eine Wiederholung des Familiensportfestes nicht aus. In den Gesprächen zwischen den Beteiligten nach der Veranstaltung sei eine Neuaufl age im kommenden Jahr schon befürwortet worden.