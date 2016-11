Bad Freienwalde (ma). Felix, Lena, Hannah, Nanina, Lucia, Nico, Mia und Maximilian, die Schülersprecher der Klassen drei bis sechs hatten am Freitag vergangener Woche alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit der Staatssekretärin im Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, dem Landtagsabgeordneten der Linken, Marco Büchel, und Sybille Reiniger, Schulleiterin der Bad Freienwalder Grundschule „Käthe Kollwitz“, bereiteten sie ein frisches Obst- und Rohkostbüffet für die Schüler zu. Es war die erste von drei Stationen die Anne Quart in die Kurstadt führte. Nach dem Besuch in der Grundschule diskutierte sie mit Schülern des Brecht- Gymnasiums über Europa-Politik. Anschließend traf sie sich im OFFi zu einer Gesprächsrunde mit Leitern und Bewohnern von Gemeinschaftsunterkünften, sowie Mitgliedern des Willkommenskreises Bad Freienwalde. Zuerst ging es aber an das Zubereiten eines gesunden Pausen- Snacks für die Schüler, die an der Schulspeisung teilnehmen. Obst wird zwar von Lieferanten des Mittagsessens mitgegeben, aber ganze Äpfel oder Birnen stoßen auf wenig Begeisterung der Schüler, wenn sie nicht appetitlich vorbereitet wurden. Anders das Büffet, das die Schüler nun vorbereitet hatten. Obst, und Rohkost wurde in mundgerechte Stücken geschnitten und auf Tellern angerichtet. Dazu gab es einen Joghurt-Dip mit frischen Kräutern. Anne Quart, Marco Büchel und Sybille Reiniger nutzten die Gelegenheit, um über die Schulverpfl egung zu sprechen. Die Landesregierung hat eine Qualitätsoffensive unter dem Titel „Brandenburger Tafelrunde“ ins Leben gerufen, die eine Verbesserung der Schulverpfl egung sowie die Erhöhung der Akzeptanz des Schulessens durch die Schüler zum Ziel hat. Dabei sollen unter anderem auch regionale Lebensmittel stärker berücksichtigt werden. Akteure haben sich in bisher drei Arbeitskreisen getroffen, um konkrete Ideen für umsetzbare Projekte und Maßnahmen zu entwickeln. So könnten zum Beispiel Mindestempfehlungen für Esskultur in Schulen oder ein Umfragemodul für Schüler entwickelt werden. Auch Sybille Reiniger hatte an einem dieser Workshops teilgenommen. 250.000 Euro stehen für die Verbesserung der Schulverpfl egung im Haushaltsentwurf 2017/18 der Potsdamer Landesregierung. Ein vergleichsweise geringer Betrag, gibt auch Anne Quart zu. Allerdings sollen damit ausgewählte Projekte gefördert werden, die beispielgebend für die Zukunft seien. Sybille Reiniger bemängelte die vom Land unterstützte Bio-Brotbox-Aktion, die Erstklässlern zur Einschulung eine wiederverwendbare Frühstücks- Dose mit Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft überreicht. Das darin enthaltene Obst sei zu alt gewesen und die Brotboxen erst kurz vor Schulschluss angeliefert worden. „Mit regionalen Lieferanten wäre das nicht passiert.“ Anne Quart will dem nachgehen. Weitere Fotos auf www.facebook. com/BlitzOderland.