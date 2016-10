Hohensaaten (ma). Wie sollte es auch anders sein, an der Oder, als dass der Ort durch die Nähe des Stromes geprägt wurde? Fischer und Schiffer wohnten einst in dem kleinen Dorf. Der Hohensaatener Heimatverein bewahrt Zeugnisse aus dieser Zeit in einem eigenen kleinen Museum auf. Im Jahr 2003 gegründet, hat der Verein heute 121 Mitglieder, die nicht immer im Ort wohnen, sondern auch über die Republik verstreut sind. Oft sind es Kinder von ehemalige Hohensaatenern, die auf diese Weise dem Ort die Treue halten. Neben den vielen Veranstaltungen die der Heimatverein organisiert, betreut er die Heimatstube. Untergebracht ist das kleine Museum in einem ehemaligen Stallgebäude in der Ortsmitte. Der Verein hatte es als Schenkung erhalten. Der Zustand war damals allerdings alles andere als erfreulich. Zum Glück ließen sich unter den Vereinsmitgliedern Handwerker aller Gewerke fi nden, die das Gebäuden wieder instandsetzten, erzählt Detlef Wieland, der nach dreizehn Jahren das Zepter als Vereinsvorsitzender an Arno Heinrich abgegeben hat. Nach und nach wurden die Ausstellungsräume ausgebaut und eingerichtet. Derzeit sind es vier, die Einblicke in das vergangene Leben der Hohensaatener bieten. Das reicht von der Entwicklung der Fischerei und Binnenschifffahrt bis in einen Klassenraum mit unzähligen Klassenfotos der ehemaligen Schüler der Dorfschule. Das alles ist liebevoll eingerichtet. Im ersten Raum sind Schiffsmodelle- und zubehör zu sehen. In den 20er bis 40er Jahren des letzten Jahrhunderts zählte man in Hohensaaten 22 Schiffseigner, weiß Wieland zu berichten. Der zweiter Schwerpunkt im ersten Raum ist der Fischerei gewidmet. Auch ein Oberschenkelknochen eines Mammuts ist dort zu sehen. Er wurde in sieben Metern Tiefe in der Hohensaatener Kiesgrube gefunden. In den anderen Ausstellungsräumen sind vorwiegend Alltagsgegenstände verschiedener Epochen zu sehen. Zu vielen Exponaten hält Wieland eine kleine Anekdote bereit. Außen am Gebäude haben die Vereinsmitglieder die gusseisernen Tafeln der alten Schleuse von 1876 angebracht. Sie wurden einst bei Grabungen wieder gefunden und restauriert. Für Heimatkundler lohnt ein Besuch der Hohensaatener Heimatstube in jedem Fall. Weitere Fotos auf www.facebook. com/BlitzOderland.