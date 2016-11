Wriezen (km/ma). Die Stadt Wriezen und die japanische Stadt Hachioji haben seit langem eine enge Partnerschaft. Vor allem durch den Schüleraustausch des Evangelischen Johanniter Gymnasiums und der Hachioji Highschool kommt dies zum Ausdruck. Entstanden ist diese Freundschaft durch das Gedenken an den Japanischen Arzt Dr. Nobutsugu Koyenuma, der 1946 fernab seiner Heimat in Wriezen verstarb. Vor seinem Tod rettete er als Arzt, auf der damaligen Seuchenstation im heutigen Rathaus, vielen Menschen das Leben. In der vergangenen Woche besuchte erstmals eine offi zielle Stadt- Delegation aus Hachioji die Partner in Deutschland. Der eintägige Besuch am Freitag letzter Woche begann mit einer Besichtigung des Wriezener Krankenhauses. Anschließend traf man sich beim Totengedenken am Grab von Koyenuma. Der Wriezener Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor legte mit seinem japanischen Amtskollegen Toru Fukuyasu einen Kranz auf Koyenumas Grab. Auch Bürgermeister Uwe Siebert und Hachiojis Vizebürgermeister Kei Nakamura verneigten sich vor der letzten Ruhestätte des Arztes. Eine wichtige Station des Besuches war das Gymnasium. Dort trafen sich mit dem Schulleiter, Michael Tiedje, und Takashi Fujioka einem Lehrer der Hachioji Highschool zwei Freunde wieder, die sich von gegenseitigen Besuchen kennen. Schülerinnen der Kunstklasse zeigten der Delegation ihre Arbeiten. Da es unter ihnen Freunde der japanischen Manga-Comics gibt, gibt es auch den Wunsch den Entstehungsort dieser Kunst persönlich kennenzulernen. Gäste und Gastgeber wollen die jahrelang bestehende Freundschaft zwischen den Städten intensivieren und berieten nach einem Stadtrundgang, wie dies möglich ist. In Wriezen lässt sich der Name Koyenumas an vielen Stellen fi nden. Inzwischen ist man auch im fernen Japan auf das Wirken des Arztes aufmerksam geworden. So dass vermehrt japanische Gäste nach Wriezen kommen. Inzwischen gibt es auch schon einen Japanbeauftragten. Nils Nestler von der Stadtverwaltung führt Besucher und Reisegruppen zu den Plätzen die man mit Dr. Koyenuma in Verbindung bringt. Im nächsten Jahr feiern die 500.000 Einwohner von Hachioji den 100. Jahrestag ihrer Stadt. Dazu werden sicherlich wieder gegenseitige Besuche anstehen. Bürgermeister Uwe Siebert freut sich über die Besucher und wurde selbst schon mehrfach eingeladen. Bisher hat er immer anderen den Vortritt gelassen. Er wolle keinen Beamtentourismus, sagt er schmunzelnd. Als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de und weitere Fotos auf www.facebook. com/BlitzOderland.