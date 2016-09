Bad Freienwalde (ma). Ganz im Stillen, ohne Besucher eröffnete in der Stadt- und Kreisbibliothek „Hans Keilson“ in Bad Freienwalde eine Ausstellung, die zum besseren Verstehen des Anderen dienen soll. Bibliotheksleiterin Karola Kollath und der Landtagsabgeordnete der Linken, Marco Büchel, eröffneten gemeinsam die Leih-Ausstellung der Friedensbibliothek des Antikriegsmuseums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. „Es ist eine gute Tradition, dass die Stadt- und Kreisbibliothek und ich gemeinsam eine Ausstellung organisieren. Für mich ist die Bibliothek ein wichtiger Ort, nicht nur zum Lesen sondern auch für Begegnungen“, sagt Büchel. Er will mit der Ausstellung auch Menschen in die Bibliothek bringen, die sonst nicht kommen. Die aktuelle Ausstellung unter dem Titel „Das Angesicht des Anderen“ zeigt Fotos in schwarz/ weiß, die von Texttafel begleitet werden. Wie die vorherigen Ausstellungen entstammt sie einer Kooperation mit der Friedensbibliothek in Berlin. Gerade im Kontext mit vielen gewaltsamen Auseinandersetzungen in der derzeitigen Welt soll die Ausstellung den Friedensgedanken zu den Betrachtern bringen. Ausstellungsbesucher können in den Gesichtern der Portraitfotos Lebensgeschichten lesen. Menschen, die Kriege erlebt haben oder durch andere Umstände ihrer Habseligkeiten beraubt wurden. Umfangreiche Texte, wie zum Beispiel die des bekannten Indianerhäuptlings „Sitting Bull“ zur Situation der amerikanischen Ureinwohner stellen einen historischen und politischen Bezug zu den Bildern her. Der größte Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit Einwohnern des Amerikanischen Kontinents. Die Präsentation scheint im Umfeld allgegenwärtiger schneller Medien wie aus der Zeit gefallen, eignet sich aber auch für Schüler höherer Klassenstufen. Besucher sollten auf jeden Fall Geduld mitbringen. Die Ausstellung ist bis 28. Oktober zu sehen. Der Eintritt ist frei.