Kruge (ma). Eigentlich war sie Gärtnerin, hat eine Fachhochschule besucht, hat keine Arbeit gefunden, ist aus Kruge weg gegangen und vor vier Jahren zurückgekommen. Nun ist Silke Grünberg Köchin in einem Choriner Hotel. Ein Beruf, der sie geistig wenig fordert. Daher hat sie angefangen zu schreiben. Zuerst waren es Kurzgeschichten und jetzt einen richtigen Roman mit über 400 Seiten. Schon als Kind sei sie gern in Bibliotheken gegangen und hätte viel gelesen. Nun wollte sie es selbst versuchen. Sie hatte einen Anfang für ihre Fantasiegeschichte „Das verborgene Tal: Aufbruch“ gehabt, eine Idee und wusste auch schon das Ende des Buches. Dann hat sie einfach angefangen zu schreiben. „Ich habe gestaunt wie sich die Geschichte zwischen diesen beiden Polen entwickelt hat“, erzählt die Freizeitautorin. Sie hat keinen Schreibkurs besucht, sich selbst das Schreiben beigebracht, nur die Lektorin des Verlages hat ihr über die Schulter geschaut und Hilfestellung gegeben. Anregung hat sie sich in den Romanen von J. R. R. Tolkien geholt, die sie gern liest. Sie betont, dass sie aber auch die anderen Bücher neben dem „Herr der Ringe“ mag. Ihr Roman spielt in einer Fantasiewelt, die am ehesten der Mittelalterzeit zugeordnet werden könnte. Fünf Jungen, die wohlbehütet aufwachsen, mit alten Geschichten aus einer anderen Welt, verlassen von Neugier getrieben, ihre Heimat, um etwas zu erleben. Bald merken sie, dass ihnen der Rückweg verwehrt ist. Sie schlagen sich zuerst gemeinsam durch. Ihr Weg führt sie durch die Wüste und über die Berge. Oft stehen sie vor Problemen, die sie lösen müssen und oft kommt ihnen das Glück zu Hilfe. Sie lernen andere Menschen kennen und erleben Freundschaft und Verrat. Silke Grünberg hat bereits angefangen eine Fortsetzung zu schreiben. „Das verborgene Tal: Aufbruch“ ist im Klecks-Verlag erschienen und im Buchhandel und online zu bestellen.