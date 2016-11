Wriezen (ma). In den letzten Wochen wurde oft spekuliert, ob das Wriezener Stadtparlament überhaupt zu recht im Ratssaal sitze und stimmberechtigt sei. Zu diesen Verwirrungen gab ein Antrag der CDU/UWG-Fraktion aus dem Sommer Anlass. Sie hatte dem ehemaligen SPD-Abgeordneten Ulf-Michael Stumpe Wahlbetrug vorgeworfen, weil er seinen Wohnsitz nicht in der Stadt Wriezen sondern in Kunersdorf gehabt haben soll und demnach nicht in Wriezen hätte antreten dürfen. Daher sei aus CDU/UWG-Sicht die Kommunalwahl von 2014 zu annullieren. Bereits im Juni dieses Jahres wurde diesem Antrag die Mehrheit gegeben, allerdings ohne Stimmen der SPD-Fraktion, die aus Protest nicht an der Abstimmung teilnahm. Angelika Kerstenski, die den Bürgermeister und auch die Wahlleiterin bei der Sitzung vertrat, sah nach Prüfung der Wahlunterlagen keine rechtliche Möglichkeit, die Wahl zu annullieren. Frank Dumke (CDU/ UWG) forderte den Beschluss zu vertagen bis die Wahlleiterin anwesend sei. Angelika Kerstenski verwies darauf, dass sie damals Wahlleiterin gewesen sei und die jetzige Überprüfung der Unterlagen mit der amtierenden Wahlleiterin gemeinsam durchgeführt hätte. Sie zitierte aus dem Brandenburger Kommunalwahlgesetz, demzufolge neue Wahlanfechtungsgründe nach dem Abschluss des Wahlprüfungsverfahrens nicht mehr berücksichtigt werden können. Selbst dann nicht, wenn sich herausstellen sollte, dass das Wahlergebnis objektiv falsch sei. „Bleibt festzustellen, dass der von der Stadtverordnetenversammlung im Juni gefasste Beschluss zur Annullierung der Kommunalwahl wegen Mangels der Durchführbarkeit ins Leere läuft“, so Kerstenski. Sie betonte zudem, dass die Wahlbehörde nur nach Faktenlage entscheiden konnte und damals sei es Fakt gewesen, dass Stumpe im Einwohnermeldeamt der Stadt gemeldet war. Frank Dumke wollte sich mit der Entscheidung nicht abfi nden und verwies noch einmal auf die damaligen Auskünfte der Kommunalaufsicht und des Kreiswahlamtes. Eberhard Tonne (CDU/UWG) stelle die Aussagen der Wahlleiterin nicht in Frage, unterstützte aber seinen Fraktionskollegen: „Vor der Wahl fühlte sich niemand zuständig. Nach der Wahl wusste jeder Bescheid.“ Tumult setzte ein, als Sabine Heymann im Namen der SPD-Fraktion eine öffentliche Entschuldigung von der CDU/ UWG-Fraktion forderte. Der Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor (SPD) schlichtete die Wogen und beendete die Diskussion.