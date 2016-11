Wriezen (ma). Die Vereinsmitglieder des Bliesdorfer Kleintierzuchtvereins D781 haben am vergangenen Wochenende ihre Tiere, Gefl ügel und Kaninchen, in Wriezen in einer Vereinsschau präsentiert. In diesem Jahr blickt der Verein zudem auf den 30 Jahrestag seiner Gründung zurück. 35 Mitglieder zählt der Verein, von denen immerhin acht Kinder und Jugendliche sind. Es war bereits die elfte Vereinsschau, weiß der Vorsitzende Gunter Marotzke. Früher waren die Abstände zwischen den Ausstellungen größer. Erst in den letzten Jahren trifft man sich jährlich, um seine Zuchterfolge zu präsentieren. Der Herbst ist die Zeit, in der die Jungtiere des Jahres groß genug sind, um gezeigt zu werden. Wie bei den meisten Kleintier-Ausstellungen begutachten Preisrichter bereits einen Tag vor der Öffentlichkeit die Tiere. Einer von ihnen, Heinz Marquardt, prüft und bewertet Hühnerund auch einige Taubenrassen. „Wir haben unsere Bibel, unseren Rasse-Standard. Danach bewerten wir Stand, Form und Farbe. Es ist wie ein Schönheitswettbewerb“, erzählt er. Bei den Zwerg-Wyandotten ist es die besondere Zeichnung der Federsäume die exakt sein muss. Jede Feder muss umrandet sein. Den Züchter des jeweiligen Tieres kennt er nicht, die Tiere werden anonym bewertet. Heinz Marquardt züchtet seit 1974 selbst Hühner, Tauben und Exoten. Seit 1999 ist er Preisrichter. In Wriezen zeigte er seine Tiere nicht, erst an diesem Wochenende bei der Landesschau in Paaren-Glien.