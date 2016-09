Bad Freienwalde (ma). Die Stadtverordnetenversammlung von Bad Freienwalde hat auf ihrer jüngsten Sitzung für die Vergabe eines Auftrages einer Kurortentwicklungskonzeption gestimmt. Der Auftrag geht an die BTE Tourismus- und Regionalberatung Partnerschaftsgesellschaft mbB Berlin, die schon in den letzten Jahren für ähnliche Aufträge gebucht wurde. Sie soll eine, wie vom Gesundheitsministerium geforderte, auf Gesundheitstourismus ausgerichtete Kurortentwicklungskonzeption entwickeln. Dafür stehen zirka 22.400 Euro zur Verfügung. Vor der Abstimmung kam es erneut zu kontroversen Diskussionen, da von Martin Podoll (Kurstadt für Alle) erneut der Mediziner und Kurortspezialist Karl-Ludwig Resch ins Spiel gebracht wurde. Allerdings hatte Resch im Bieterverfahren ein Angebot abgegeben, welches mehr als doppelt so hoch ausfi el, wie das der BTE. Schon aus Gründen der Haushaltsdisziplin und der Vergaberichtlinien forderten Abgeordntete das günstigere Angebot zu nehmen. Der neue Tourismuschef Andreas Hensel hatte in Auftrag der Stadt beide Angebot und auch die Leistungen beider Anbieter verglichen. Er kam zu dem Schluss, dass auch frühere Konzepte der BTE nicht zu kritisieren seien, da die Aufgabenstellungen andere waren. Er empfahl aber trotzdem, auch besonders in medizinisch fachlichen Bereichen die Zusammenarbeit mit Professor Resch zu suchen. BTE könne ein Grundgerüst bilden, auf dem Reschs fachlichen Ansätze andocken, war ein Kompromiss der Abgeordneten. Sie einigten sich darauf, dass eine Lenkungsgruppe, so wie in anderen Kurorten, „idealerweise ohne den Bürgermeister“, die Umsetzung begleiten solle.