Bad Freienwalde (ma). Die Stadtverordneten von Bad Freienwalde stimmen sich seit einigen Wochen über die Haushaltssatzung der Stadt für das kommende Jahr ab. Wichtiger Rahmen des städtischen Haushalts ist auch die sogenannte Prioritätenliste, mit der die Investitionen der kommenden Jahre festgelegt werden. „Die Liste ist das Grundkonzept für Investitionen in die Infastruktur, die Daseinsfürsorge und zum Erhalt des kommunalen Vermögens“, erklärt Bürgermeister Ralf Lehmann im Gespräch mit dieser Zeitung ihre Funktion für den städtischen Haushalt. Viele Positionen sind zwar für das Jahr 2017 terminiert, werden aber für weitere Jahre bis 2020 fortgeschrieben. „Die Liste ist nach hinten offen“, so das Stadtoberhaupt. Größte Posten auf der Prioritätenliste sind der Neubau der Feuerwehr mit 5,7 Millionen Euro, die Neuordnung der Ortsdurchfahrt mit 5,2 Millionen Euro, der Ankauf und Umbau der Post mit 4,6 Millionen Euro oder der Ankauf und Umbau des Bahnhofs mit 1,8 Millionen Euro. Ein großer Teil dieser Kosten soll durch Fördermittel gedeckt werden. So stehen nach jetzigem Stand zum Beispiel für die Neuordnung der Ortsdurchfahrt mit Abriss der Brücke nur etwa 280.000 Euro als Eigenanteil der Stadt in der Liste. 1,1 Millionen sollen vom Bund und Land aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ eingeworben werden. 3,8 Millionen sind Drittmittel, etwa Gelder die für einen geplanten Brückenneubau vorgesehen waren. „Sie sind Gegenstand der Planungsvereinbarung zwischen der Stadt, dem Landkreis Märkisch-Oderland und dem Landesbetrieb Straßenwesen, die kürzlich von den Stadtverordneten beschlossen wurde“, so der Bürgermeister. Sobald sich aber eine dieser Positionen verschiebe, ändere sich auch der Anteil der Stadt, dann müssen die Stadtverordneten nachbessern. „Wie man sieht, trägt nicht alles die Stadt. Zum einen sind Fördermittel zur Umsetzung erforderlich oder es müssen Kredite aufgenommen werden, um das Gesamtvorhaben zu fi nanzieren“, kommentiert Lehmann die hohen Kosten. Auf den Haushalt des nächsten Jahres wirken sich diese Projekte nur in Teilbereichen aus. Der Feuerwehrneubau mit 2,2 Millionen Euro, die alte Post mit 195.000 Euro und der Bahnhof mit 162.000 Euro. Der Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 20 schlägt mit 354.000 Euro zu Buche. Der Anteil, der bis 2019 geplanten Skate- und Feestylanlage, wird im nächsten Jahr mit 142.000 Euro im Haushalt auftauchen. Die Sanierung des Schulhofes der Insel-Grundschule steht mit 60.000 Euro, die Sanierung der Sporthalle dort mit 196.000 Euro, der Spielplatz Altranft mit 22.000 Euro und ein Fahrstuhlanbau an der Kita „Bummi“ mit 42.000 Euro im Haushalt, um einige Beispiele zu nennen. Jeder Bürger der sich informieren will, welche Ausgaben die Stadt im nächsten Jahr plant, fi ndet den Entwurf der Haushaltssatzung im Ratsinfosystem auf der Website der Stadt, in den Sitzungsunterlagen zur Stadtverordnetenversammlung.