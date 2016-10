Potsdam (e.b.). Innenminister Karl-Heinz Schröter und Finanzminister Christian Görke haben am Mittwoch einen Vorschlag zum Neuzuschnitt der Brandenburger Landkreise im Zuge der geplanten Verwaltungsstrukturreform vorgelegt. Die Minister stellten ihre Vorzugsvariante mit neun Landkreisen und einer kreisfreien Stadt in Potsdam vor. Die neuen Kreise erfüllen in Bezug auf ihre Fläche die Vorgabe aus dem Leitbild zur Strukturreform von maximal 5.000 Quadratkilometern. Auch die im Leitbild vorgesehene Untergrenze bei der Einwohnerzahl von 150.000 wird eingehalten. Konkret wird eine Fusion der bisherigen Kreise Barnim und Uckermark, Prignitz und Ostprignitz- Ruppin sowie Teltow- Fläming und Dahme-Spreewald vorgeschlagen. Außerdem könnten der Landkreis Oder- Spree mit der bislang kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder), der Kreis Havelland mit der bisher kreisfreien Stadt Brandenburg/ Havel sowie die Kreise Spree- Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster mit der bislang kreisfreien Stadt Cottbus fusionieren. Die bisherigen Kreise Potsdam-Mittelmark, Märkisch- Oderland und Oberhavel blieben ebenso eigenständig wie die kreisfreie Stadt Potsdam.