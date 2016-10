Neulietzegöricke (ma). Während Teile der Dinse-Orgel aus der Kirche von Neulietzegöricke in der Orgelwerkstatt Christian Scheffl er in Sieversdorf aufgearbeitet werden, tat sich in der Kirche nicht viel. In dieser Woche nun waren die Orgelbauer Tobias Schramm und Dietmar Luttenberger wieder an dem Musikinstrument anzutreffen. Schramm arbeitete im Inneren der Orgel an der fi ligranen Technik der Mechanik. Viele unterschiedlich lange hölzerne Hebel und Stangen, die mit Messingdrähten verbunden sind, dienen der Verbindung der Tastatur und Orgelpfeifen. Sie geben den Wind frei, mit dem die Töne erzeugt werden. Eine Etage höher, unter dem Kirchendach, sitzt derweil Dietmar Luttenberger in der Kammer, die den großen Blasebalg umschließt. Auch dort geht es sehr eng zu. Der Blasebalg würde aber nur noch benutzt, wenn kein Strom vorhanden ist, erzählt er. Der Wind für die Orgelpfeifen wird nämlich mit einem Gebläse erzeugt. Luttenberger baut gerade eine neue Windkanalanlage, die die Pfeifen mit dem nötigen Luftdruck versorgt. Eigentlich sollte das Musikinstrument in diesem Jahr bereits mit neuem Klang erschallen. Inzwischen haben sich aber Probleme an einigen Prospektpfeifen ergeben, die die Arbeiten andauern lassen und die Sanierung teurer machen. Die alten Prospektpfeifen, das sind die außen an der Orgel sichtbaren Pfeifen, haben sich bei näheren Untersuchungen durch die Orgelbauer als defekt und nicht stimmig herausgestellt. Sie müssen nun durch neue, aus einer Zinnlegierung gegossene, ersetzt werden. Das macht eine Pfeifenmacher-Firma, die auf dieses Handwerk spezialisiert ist. Giesela Sommer, die für die Kirchengemeinde die Fäden in der Hand hält, beziffert die zusätzlichen Kosten für die Pfeifen auf zirka 9.500 Euro. 37.000 Euro sollte die Sanierung ursprünglich kosten. „Im Grunde genommen hatten wir das Geld für die Sanierung der Orgel zusammen. Aber nun haben sich Probleme ergeben, die auf den ersten Blick von außen nicht zu erkennen waren“, sagt sie. In den letzten Jahrzehnten sei viel improvisiert worden, um die Orgel am Klingen zu halten. Dabei sei man nicht immer sachgerecht vorgegangen. Daher wurde von den Fachleuten empfohlen, die Prospektpfeifen zu erneuern. Die zusätzlichen Kosten muss die Gemeinde nun zusammenkratzen. Eine Spendenzusage gab es bereits von der Sparkasse und von einem privaten Spender. Die Gelder würden aber bei weitem nicht ausreichen. Im ersten Vierteljahr 2017 soll, so es keine weiteren Verzögerungen gibt, die Königin der Musikinstrumente mit einem Festgottesdienst eingeweiht werden. Weitere Fotos auf www. facebook.com/BlitzOderland.