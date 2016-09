Bad Freienwalde (ma). Parken bleibt vorläufi g in der Königstraße hinter der Einmündung Rathenaustraße in Richtung Wriezener Straße erlaubt. Ein gegenteiliger Beschluss der Stadtverordnetenversammlung kam nicht zustande. Die von der Verwaltung empfohlene Aufhebung der Zone 30 und die Einrichtung eines Parkverbotes, um den Verkehrsfl uss dort zu normalisieren, ist vorläufi g vom Tisch. Durch das zulässige Parken in diesem Bereich kommt es oft zum Rückstau des fl ießenden Verkehrs. Dieses wirkte sich auch im Bereich bis zur Bushaltestelle in der Königstraße, sowie in den Kreuzungsbereichen Tornower Straße und Gesundbrunnenstraße aus. Die in dieser Zone geltende Grundregel rechts vor links führt zu zusätzlichen Gefährdungen. Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde der Beschluss zurück in der Bauausschuss verwiesen. Er soll gemeinsam mit allen Beteiligten, vor allem mit den ansässigen Gewerbetreibenden, besprochen werden. Schon in der Einwohnerfragestunde hatte Dennis Ferch für den Kurstadtdialog das Thema angesprochen. Er will im Rahmen einer Veranstaltung Ideen von Bürger sammeln.