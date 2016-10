Bad Freienwalde (ma). Der Hauptausschuss der Stadt Bad Freienwalde hat sich zur Vergabe von Planungsleistungen für den Neubau des Feuerwehrdepots in der Wriezener Straße an die Firma Stadtwerkstatt Teupitz ausgesprochen. Der Beschluss muss nun noch die Stadtverordnetenversammlung am 20. Oktober passieren. Die Planungen für den Neubau des Feuerwehrdepots und des Rettungsdienstes soll rund 716.000 Euro plus Umsatzsteuer kosten. Bürgermeister Ralf Lehmann wird beauftragt, die Finanzierung im Haushalt 2017 sicher zu stellen. Der Stadt lagen nach einer europaweiten Ausschreibung fünf Angebote vor, von denen drei einer Bewertung unterzogen wurden. Die Firma Stadtwerkstatt Teupitz hat sich gegen ein Rostocker und ein Berliner Planungsbüro durchgesetzt. Sie erreichte in der Bewertung die höchste Punktzahl und gab zugleich das günstigste Angebot ab. Das auf diese Bauten spezialisierte Büro hatte den Stadtverordneten bereits im Dezember 2015 seine Ideen präsentiert. Nach eigenen Angaben haben die Teupitzer bereits 15 Feuerwehren mit neuen Gebäuden ausgestattet.