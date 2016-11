Falkenberg (ma). Unzählige Pokale und Plaketten warteten am vergangenen langen Wochenende in der Falkenberger Turnhalle auf ihre Übergabe. Falkenberg stand ganz im Zeichen von Kaninchen, Tauben, Hühnern und Co. Der Falkenberger Kleintierzüchterverein D 86 hatte zur 46. Kleintier-Ausstellung in die Turnhalle geladen. Dem Aufruf folgen mehr als 50 Züchter die rund 500 Tiere ausstellten. Bereits vor Ausstellungsbeginn bewerteten fünf Preisrichter das Rassegefl ügel und zwei die Rassekaninchen. Am Sonntagmittag wurden die Preise verteilt. Die höchsten zu vergebenen Auszeichnungen sind die Ehrenpreise des Landes- und des Kreisverbandes. Der Falkenberger Verein und Einzelpersonen stiftet weitere Ehrenpreise. Bevor es soweit war, erhielten die Tiere unter den strengen Augen der Preisrichter Bewertungen, die von vorzüglich bis ungenügend ausfallen konnten. Die beiden Ehrenpreise des Landesverbandes für Rassegefl ügel gingen an Thomas Müller für seine „Deutsche Schildmövchen“ (Tauben) und an Carl Seeger für seine „Zwerg-Brahma“ (Hühner). Den Ehrenpreis des Kreisverbandes erhielt Heinz Lindenberg für „Strasser gelbfahl mit Binden“ (Tauben). Bei den Kaninchen ging der Ehrenpreis des Landesverbandes an Rudi Rademacher für seine „Zwergwidder weiß, Rotaugen“ und der des Kreisverbandes an Jens Peltsch für seine „Blaue Wiener“. Für die Züchter sind diese Ausstellungen ein Leistungsvergleich ihrer Zuchtbemühungen. In der Ausstellungssaison, die gerade beginnt und die bis in die ersten Monate des neuen Jahres anhält, präsentieren sie ihre ausgewählten Tiere auf verschiedenen Schauen. „Das ist nicht gerade ein billiges Vergnügen, denn die Tiere müssen vorbereitet und transportiert werden und zudem ist eine Startgebühr fällig. Die kann wie in Falkenberg 3,50 Euro pro ausgestelltem Tier betragen oder auch deutlich über zehn Euro auf größeren Schauen“, berichtete Züchter Carl Seeger. Das stört die Tierfreunde nicht, denn wie bei vielen Hobbys stehen die Kosten ganz hinten an. Thomas Caro, Mitglied im Falkenberger Verein, stellt allein 50 Tauben aus. Darunter befi nden sich selten zu sehende Rassen wie „Sächsische Feldfarbentauben“ oder „Pfaffentauben“ und seine „Berliner Lange“ und „Langlatschige Tümmler“. Vor der Ausstellung werden die Tiere, die den Rassestandards entsprechen, ausgewählt und gewaschen, da gerade das Fußgefi eder beschmutzt sein kann, erzählt er. Auch auf der Ausstellung zu sehen sind die Tiere einer jungen Frau, die sonst die wilden Männer der Kurstadthandballer unter Kontrolle hat. Manuela Baier ist Mitglied im Falkenberger Kleintierzüchterverein und legt sich in ihrer Freizeit mit sehr großen Hähnen an. „Die sind ganz friedlich, weil sie mit der Hand aufgezogen wurden“, versichert sie. Die Trainerin der Bad Freienwalder Jahn-Handballer züchtet Hühner der großen Rasse „Brahma, weiß-schwarzcolumbia“ und konnte trotz ihrer erst kurzen „Züchterkariere“ immerhin für die meisten ihrer Tiere ein „sehr gut“ erreichen. Bis zur Schließung der Tierschau zählte der Vereinsvorsitzende Udo Sperling mehr als 500 Besucher. Die Halle ist derzeit noch eine Baustelle, durfte aber bereits für die Ausstellung benutzt werden. Sie wird saniert und soll den Sportlern noch in diesem Jahr wieder zur Verfügung stehen, erklärte Falkenbergs Bürgermeister Christian Ziche. Er hat die Schirmherrschaft der jährlichen Kleintierausstellung übernommen. Weitere Fotos auf www. facebook.com/BlitzOderland.