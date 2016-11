Falkenberg (ma). Nach der Rad-Demo für einen straßenbegleitenden Radweg zwischen Falkenberg und Bad Freienwalde im September versprachen drei Landtagsabgeordnete sich des Problems anzunehmen. Hinter den Kulissen wurden sie bereits aktiv. Marco Büchel (Linke) hatte inzwischen eine Anfrage an die Landesregierung gestellt und Jutta Lieske (SPD) organisierte ein Treffen mit maßgeblich Beteiligten um die Grundlagen und Rahmenbedingungen eines eventuellen Radwegbaus zu sondieren. Dieses Gespräch fand am Montag im Amt Falkenberg-Höhe statt. Der Amtsdirektor, Holger Horneffer, begrüßte neben den Bürgermeistern von Bad Freienwalde, Ralf Lehmann, und von Falkenberg, Christian Ziche, die Landtagsabgeordnete der CDU , Kristy Augustin, und einen Mitarbeiter von Marco Büchel, der sich entschuldigen ließ. Für den planerischen Sachverstand hatte man Andreas Schade, Abteilungsleiter des Landesbetriebs Straßenwesen, und weitere Mitarbeiter sowie Wolfgang Skor, den Geschäftsführer des Technischen Büros für Wasserwirtschaft und Landeskultur GmbH, eingeladen. Dieser hatte sich bereits in der Vergangenheit mit dem Projekt beschäftigt. Natürlich fehlten auch der Initiator der Bürgerinitiative für den Radweg, Andreas Krause und zwei seiner Mitstreiterinnen nicht. Jutta Lieskes Büroleiterin, Karin Fritsche, leitete die Diskussion. Andreas Schade ließ nicht lange darauf warten, um den Hoffnungen auf einen baldigen Erfolg der Initiative einen Dämpfer zu verpassen. Bereits im Jahr 1995 hätte es Planungen für diesen Radweg gegeben, die recht bald zu den Akten gelegt wurden, sagte er. Die baulichen und die naturschutzrelevanten Anforderungen waren wohl zu hoch. Man hätte Gelder in den Sand gesetzt und dann die weiße Fahne gehisst. Zu dem schwierigen Baugrund entlang der Straße, einerseits Hanglage und auf der anderen Seite ein Feuchtgebiet, sei zudem ein europäisches FFH-Schutzgebiet ausgewiesen worden. Er stellte gleich am Anfang der Diskussion die Frage, ob dieses Projekt planbar, genehmigungsfähig und baubar sei. Das alles bei einem vernünftigen Kosten- Nutzen-Verhältnis. „Im Bereich Müncheberg haben wir einen ähnlichen Radweg auf schlechtem Grund aufgeständert gebaut. Dort kamen auf einen Kilometer Radweg Kosten in Höhe von 5,8 Millionen Euro zustande“, so Schade. Vor diesem Hintergrund schätzte er die Kosten hier auf rund 15 Millionen Euro für vier Kilometer Radweg. Jörg Schleinitz vom Landkreis Märkisch-Oderland stimmte mit allen Anwesenden darin überein, dass die Notwendigkeit unbestritten und ein Bedarf vorhanden sei. Man solle das Vorhaben grundsätzlich anfassen, um die Kosten und Bedingungen zu ermitteln. Auch Wolfgang Skor sieht sehr viele Schwierigkeiten mit dem komplizierten Baugrund. Er hätte die ehemaligen Planungen an dieser Straße böse in Erinnerung. Zudem bezweifelt er, ob Eingriffe in das FFH-Gebiet, an der Hangseite der Straße, überhaupt möglich sind. Andreas Krause stellte noch einmal seine Ideen für die Wegführung vor, die zu einem Teil entlang der Bahnlinie führen könnte. Holger Horneffer will bei der Bahn anfragen, wie diese zu dem Vorhaben stehe. Er hatte bereits im Vorfeld Grundstückseigentümer von 19 Flurstücken entlang der Strecke befragt, ob sie grundsätzlich einem Radweg gegenüber aufgeschlossen seien. Elf von ihnen hätten zugestimmt, wenn es nicht mit Kosten für sie verbunden wäre. Der Amtsdirektor brachte Überlegungen ins Spiel, ob es alternativ nicht möglich sei, auf der Straße einen Streifen für Radfahrer zu markieren. Er hätte Beispiele dafür in Bayern gesehen. Jörg Schleinitz könnte sich das als Pilotprojekt vorstellen und will es mit Verantwortlichen im Bund prüfen. Während Schwester Brunhilde Börner vom Missionshaus Malche die Idee gut fi ndet, sieht Andreas Kraus darin eine trügerische Sicherheit für Radfahrer. Als Fazit der Diskussion stellte Karin Fritsche zwei Schwerpunkte heraus. Erstens soll mit der Bahn geklärt werden, ob ein Weg entlang des Bahndamms zwischen Papierfabrik und Falkenberg möglich ist. Zweitens soll als zeitnahe Lösung die Fahrbahnmarkierung für Radfahrer geprüft werden. Ein weiteres Treffen ist im Frühjahr nächsten Jahres geplant.