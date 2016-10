Bad Freienwalde (ma). Vollgestellt mit moderner Bühnentechnik wirkte die ehrwürdige Kirche St. Nikolai am Sonntag vergangener Woche eher wie ein Rockpalast, als wie ein Gotteshaus. Der Eindruck täuschte nicht, denn rockig ging es an diesem Nachmittag in der Bad Freienwalder Stadtkirche zu. 40 Kinder und Jugendliche aus dem Evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree führten vor etwa 400 Besuchern ihr Musical „Martin Luther“ auf. Da war sie dann doch, die Klammer zum Aufführungsort. Mit Gesang, Tanz, Theater und Video führten die Akteure in anderthalb Stunden durch das Leben des Kirchen-Reformators, der mit seinen berühmten 95 Thesen die Festung der damaligen Kirche erschütterte. Der Zeitpunkt war gut gewählt, denn mit einem Gottesdienst und staatlichem Festakt in Berlin wird am Reformationstag, dem 31. Oktober, das Festjahr zum 500. Reformationsjubiläum in Deutschland eröffnet. Stadtpfarrer Björn Ferch sagte, er glaube nicht, dass Luther das schon vor 500 Jahren auf dem Schirm hatte, was hier heute passieren wird. „Dass, das Musical hier aufgeführt wird ist eines der schönsten Geschenke für die Kurstadt“, schwärmt er bei der Begrüßung der Gäste. Kreisjugendpfarrer Robert Parr, der das Projekt in den Händen hält, zeigte sich begeistert von dem schönen Spielort, an dem das Musical überhaupt erst zum zweiten Mal aufgeführt wurde. Neu sei in diesem Jahr, dass die Kinder und Jugendlichen des CVJM Oderbruch keine biblische Person zum Mittelpunkt ihrer Aufführung gemacht hätten. Außerdem kam zum ersten die Musik von einer Live-Band. Sie war den Zuschauern verborgen in der Sakristei untergebracht, meldete sich dann aber mit nicht zu überhörenden rockigen Klängen von dort. Texte auf der Videowand forderten zum Mitsingen auf. Auf der Videowand wurde vor Aufführungsbeginn des Musicals ein Film von den einwöchigen Proben in Seelow gezeigt. Das Intensivtraining zeigte Erfolg, denn die Theater- und Tanzaufführungen rissen die Zuschauer förmlich von den Bänken. Weitere Fotos auf www. facebook.com/BlitzOderland.