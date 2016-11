Frankenf e l d e /Wr i e zen (ma.). Wie in den zurückliegenden Sitzungen der Wriezener Stadtverordnetenversammlung ergriff Werner Selle (FDP) auch in der jüngsten Sitzung das Wort um sich gegen die Pläne von Solarfl ächen auf Ackerland auszusprechen. Die Abgeordneten sollten am Donnerstag letzter Woche über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freifl ächen- Photovoltaik-Anlage Frankenfelde“ abstimmen. Selle bemerkte, dass die Aussagen, die dazu getroffen wurden, nicht stimmen. Denn es handele sich seiner Ansicht nach dort nicht um Ödland, sonder um wertvolles Ackerland. In Stellungnahmen von Umweltund Landwirtschaftsamt hätten diese sich gegen das Vorhaben ausgesprochen. „Wenn dieser Investor mit Gewalt in Frankenfelde investieren will können wir ihm eine alte zugedeckte Deponie anbieten oder Flächen von alten abgerissenen Schweinezuchtanlagen. Das sind Ödlandfl ächen“, regte der Fraktionsvorsitzende der FDP an. So solle die Politik für die Ansiedelung von Photovoltaik- Anlagen betrieben werden. Solche Anlagen auf Ackerland seien der grundverkehrte Weg. Nur bei Photovoltaik-Anlagen sei die Kommune handlungsfähig, so Selle. Die Stadtverordneten stimmten daraufhin gegen den von Bürgermeister Uwe Siebert eingebrachten Antrag.