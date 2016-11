Wriezen/Bad Freienwalde (ma). Wie der Sprecher der Bürgerinitiative (BI) der Altanschließer, Detlef Malchow mitteilt, hat sich der Anwalt der BI vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) gegen den Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim TAVOB durchgesetzt. Detlef Malchow und 220 weitere Altanschließer hatten Untätigkeitsklagen eingereicht, da der TAVOB, die Rücknahme der Bescheide gegen die Altanschließer verzögerte. Die Klagen hatten nun Erfolg. Malchow geht davon aus, dass die vorfi nanzierten Gerichtskosten voraussichtlich bis zum Weihnachtsfest zurückgezahlt werden. Wie schon nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müsse der TAVOB seine Politik erneut revidieren. „Wenn der TAVOB nicht umgehend seine Strategie korrigiert, steigen die Prozesskosten von bislang 200.000 Euro auf 700.000 Euro. Die horrenden Kosten, die der TAVOB für die erfolglose Einschaltung der Rechtsanwälte Heinz & Ritter zu zahlen hat, bleiben dabei noch unberücksichtigt“, befürchtet der Sprecher der BI. Malchow sieht die vier Gemeindevertreter in der Verbandsversammlung persönlich in der Verantwortung. Er befürchtet, dass der TAVOB versuchen wird, nicht sich selbst, sondern die Gemeindehaushalte mit den Prozesskosten zu belasten. „Unnötige Prozesskosten die letztendlich die Bürger zahlen müssten“, so der Sprecher der Bürgerinitiative.