Bad Freienwalde (kä). Ganz im Zeichen der Entspannung standen in diesem Jahr viele Angebote zum Gesundheitstag in der Fachlinik und im Kurmittelhaus von Bad Freienwalde. Von Yoga zur Tiefenentspannung über Klangmeditation bis hin zu einem „Augenspaziergang“ durch den Kurpark reichte am vergangenen Samstag die Palette der Vorträge und Mitmachaktionen in beiden Einrichtungen sowie auf dem Gelände des Kurparks. Auf ein weiteres Entspannungsangebot wies ein mannshoher Gong am Eingang der Fachklinik hin. Vor allem die kleineren Besucher fanden es freilich unwiderstehlich, dem Riesenmetall mit einem leichten Schlag tiefe Töne zu entlocken. Viele Besucher waren aber auch gekommen, um neue oder alternative Therapieformen kennenzulernen. So zum Beispiel Margit Pietsch aus Neuenhagen, die sich für den Vortrag „Blutegeltherapie bei rheumatischen Erkrankungen“ interessierte. Aber auch ganz klassische Gesundheitsuntersuchungen hatten großen Zuspruch. So konnte sich beispielsweise Jenny Lehmann von der Alten Apotheke nicht gerade über Langeweile beklagen. Von Beginn an hatte sie fast ununterbrochen an ihrem Stand zu tun, um interessierten, meist älteren Besuchern, Cholesterin- oder Blutzuckerwerte zu ermitteln. Zum ersten Mal fand auch zeitgleich ein kleiner Regionalmarkt statt. Viele Besucher, die zwischen den Aktionen und Vorträgen in Fachklinik und Kurmittelhaus pendelten, machten so auch an den Ständen im Kurpark Halt. Neben Handgefi lztem, Gerbauchskeramik oder Honigprodukten gab es auch Handwerkskunst bei Vorführungen zu bestaunen. Edeltraud und Bodo Schulz aus dem Bad Freienwalder Ortsteil Neuenhagen präsentierten an ihrem Stand das Korb- und Flechthandwerk. Beide sind offi ziell Meister ihres Fachs. Nachdem sich Edeltraud Schulz offi ziell aus dem Arbeitsleben verabschiedet hat, führt ihr Mann Bodo seit dem Jahr 2009 den Betrieb. Die Mehrzahl der Aufträge, so berichten beide, bestehe heute in der Reparatur von Möbeln.