Hohensaaten (uk). Der Umzug von 23 Traktoren durch Hohensaaten war ein Höhepunkt des Herbstfestes der Feuerwehr am vergangenen Samstag. Angeführt vom Traktor „Mc Cormick“ mit Carsten Koch, stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehr-Vereins, reihten sich neben Traktoren vieler bekannter Hersteller, teilweise mit Anhänger, auch Rasentraktoren und ein Ein-Achs-Schlepper in den Zug ein. Die Parade mit den bunt geschmückten Fahrzeugen führte durch fast alle Straßen von Hohensaaten und wurde von vielen Schaulustigen entlang der Strecke applaudierend begrüßt. So steuerte unter anderem Karl- Oskar Kalow einen „Kubota“ mit Anhänger, auf dem Gerhard Rau saß. Eberhard Dornfeldt beteiligte sich mit einem John Deere- Rasenmäher bei der Traktorparade. Alle drei sind Mitglieder des Hohensaatener Feuerwehrvereins. Sie zeigten mit ihrer Vorstellung im Umzug, wie die Löschtechnik der Feuerwehr um 1960 aussah. Der Lunower Heinz von Cysewski hatte den „Deutz“ startklar gemacht und war mit Familie und der Erntekrone auf dem Anhänger dabei. Auch die „Brodowiner Schlepperfreunde“ ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Weiterhin konnten Traktoren unter anderem aus Oderberg und Altglietzen bestaunt werden. Abgesichert wurde die Traktoren-Parade durch den Ort von den Mitgliedern des „Feuerwehr-Historik-Vereins“ aus dem Schwedter Ortsteil Kunow. Nach der Parade stellte Carsten Koch am Festort dem Feuerwehr-Gerätehaus, viele der angereisten Traktoren den Gästen vor. Eigens für das Herbstfest in Hohensaaten hatte am Bollwerk im Bad Freienwalder Ortsteil an diesem Tag auch der Eisbrecher „Schwedt“ festgemacht und konnte besichtigt werden. Dieses Angebot nahmen knapp rund 90 Interessierte wahr. Höhepunkt für die Kinder war am Abend der Fackelumzug durch das Dorf mit dem Fanfarenzug der Feuerwehr Seelow. Anschließend ließ die Ball-Trommel- Show aus dem Nachbarort Lunow den Gemeindesaal erbeben. Mit Diskomusik und Tanz in den Herbst klang das Fest aus. Holger Lehmann, Vorsitzender des Vereins Freiwillige Feuerwehr Hohensaaten kündigte an, im nächsten Jahr eine weitere Aufl age zu starten: „Es war ein gelungenes drittes Herbstfest mit rund 300 Besuchern. Ein Lob an den Vorstand und ein Dank an die Sponsoren. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Herbstfest zu einer Tradition wird.“