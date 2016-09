Bad Freienwalde/Falkenberg (ma). Es war eine Demonstration dessen, was möglich ist, wenn viele an einem Strang ziehen. Aus der Idee von Andreas Krause wurde in wenigen Wochen eine handfeste Willensbekundung mit weitreichender Beachtung. Er und seine Mitstreiter sorgten dafür, dass die katastrophale Situation für Radfahrer auf der Straße zwischen Bad Freienwalde und Falkenberg eine Öffentlichkeit bekam. Immerhin waren drei Landtagsabgeordnete, der Amtsdirektor von Falkenberg/ Höhe und der Bürgermeister von Bad Freienwalde vor Ort und versprachen ihre Unterstützung. 160 Radfahrer in gelben Warnwesten mit der Aufschrift Pro Radweg legten in einem Konvoi zwei Mal die viel befahrene Straße B 167 zwischen Falkenberg und Bad Freienwalde lahm. Um 10 Uhr am vergangenen Samstag machte sich die Fahrrad-Demo von der Kurstadt aus auf den Weg über die kurvige und schlecht einsehbare Strecke. Dort gibt es weder einen Geh- noch einen Radweg. Trotzdem sind Fahrradfahrer und Fußgänger auf diese Ortsverbindung angewiesen. Besonders die Mitarbeiter der Stephanus- Werkstätten und die in der Jugendhilfeeinrichtung des Elisabethstifts untergebrachten jugendlichen Flüchtlinge. Auch die auf halber Strecke liegende Malche leidet unter der jetzigen Situation. Um 10.45 Uhr schlossen sich in Falkenberg noch einige Radfahrer der Demo an, um von dort nach Bad Freienwalde zu radeln. Nach der Ankunft auf dem Marktplatz in der Kurstadt, nutzten die Organisatoren des Protestradelns die Kundgebung um ihrer Forderung nach einem straßenbegleitenden Radweg Ausdruck zu verleihen. Schwester Brunhilde Börner vom Missionshaus Malche gab die hoffnungsvolle Losung des Tages aus: „Wo ein Wille ist, ist auch ein (Rad)weg“. „Auch die Bewohner der Malche nutzen das Rad, um in die Stadt zu fahren“, sagte sie. Holger Horneffer, Falkenbergs Amtsdirektor fi ndet, dass grundsätzlich an Bundesstraßen Radwege sein müssten. Egal, ob an der B 167 oder der B 158. Besondere Befürchtungen hat er für die Zeit, in der die B 167 als Umleitungsstrecke herhalten muss, wenn die Ortsdurchfahrt in Bad Freienwalde gebaut wird. Er hofft, dass durch diese Aktion die Dringlichkeit erkannt wird und das Projekt auf der Liste der Bauvorhaben an Bundesstraßen weiter nach oben rutscht. Die Landtagsabgeordneten Jutta Lieske (SPD), Marco Büchel (Linke) und Kristy Augustin (CDU) demonstrierten überfraktionelle Einigkeit in dieser Frage und wollen das Thema in den Landtag tragen. Das Land hätte sich nachhaltige Mobilität auf die Fahnen geschrieben, sagte Jutta Lieske. Angesprochen auf die schwierigen geologischen Verhältnisse an der Straße zitierte sie Regine Hildebrand: „Sagt mir nicht,wie es nicht geht. Sagt mir, wie es geht“. Allerdings sollten sich alle darauf einstellen, dass es ein bisschen dauern wird. Christine Marx, Geschäftsführerin der Stephanus Werkstätten unterstrich den steigenden Bedarf, nicht nur durch ihre Mitarbeiter sondern auch durch Touristen. Bad Freienwaldes Bürgermeister, Ralf Lehmann, will das Thema mit Hoffnung und Optimismus angehen aber nicht mit Erwartungen. Denn Erwartungen könnten enttäuscht werden. „Wir sind an deiner Seite und unterstützen dich weiter“, sagte er an den Organisator Andreas Krause gerichtet. Krause will erst einmal verschnaufen und abwarten, wie die Resonanz der Landespolitiker aus dem politischen Raum ist.